App MBBank bảo vệ người dân khỏi cạm bẫy lừa đảo trực tuyến

Giật mình trước những chiêu lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi

Mới đây, ở Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã nhận được đơn trình báo của ông T. về trường hợp bị kẻ gian lừa đảo hơn 50 triệu trong ứng dụng ngân hàng. Ông tường trình lại do muốn đi du lịch với các con nhân dịp cuối năm nên đã tự liên hệ với số điện thoại công ty du lịch trên mạng. Một người tự xưng nhân viên bán hàng đã gọi cho ông ngay sau đó, và chào mời gói trải nghiệm 5 ngày 4 đêm với giá rẻ bất ngờ do ông là khách hàng thứ 100 trong tháng đặt lịch. Tin tưởng do kẻ gian giới thiệu rất chân thực, lại sợ mất chương trình ưu đãi, ông T. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng giả mạo, cài App lạ để đăng ký và chuyển trước 1 triệu tiền cọc. Nhưng chỉ vài phút sau khi giao dịch trong App lạ báo thành công, điện thoại của ông cùng lúc nhận thông báo bị trừ hơn 50 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bà H. ở Hải Dương thậm chí còn không ngờ rằng giọng nói quen thuộc của "con trai" gọi mình cầu cứu lại là từ các đối tượng lừa đảo. Theo lời bà kể lại, một buổi tối, bà nhận được cuộc gọi từ tài khoản mạng xã hội với ảnh đại diện là con trai mình. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của cậu con trai, hối hả cầu cứu, nói rằng đang gặp sự cố nghiêm trọng và cần chuyển gấp 80 triệu đồng để giải quyết. Tin tưởng tuyệt đối vì giọng nói và cách nói chuyện giống con trai đến từng chi tiết, bà H. không ngần ngại thực hiện ngay theo hướng dẫn, chuyển khoản toàn bộ số tiền mà không một chút nghi ngờ. Chỉ đến khi gọi lại cho con trai để hỏi thăm thêm, bà mới chết lặng khi nhận ra mình đã bị lừa.

Các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, nhắm vào người cao tuổi ít am hiểu công nghệ.

Những câu chuyện như trên không còn hiếm gặp khi kẻ gian ngày càng tinh vi, từ giả danh nhân viên ngân hàng, công ty viễn thông đến lợi dụng công nghệ cao như deepfake để nhắm vào sự thiếu kinh nghiệm về công nghệ của người lớn tuổi.

App MBBank - Giải pháp bảo vệ tài sản tối ưu cho người cao tuổi

Trước các nguy cơ lừa đảo ngày càng tinh vi, MB đã phát triển và triển khai bộ giải pháp bảo mật nâng cao giúp bảo vệ đặc biệt cho khách hàng, đặc biệt là người cao tuổi. Theo đó, App MBBank có khả năng tự động phát hiện các mã độc và phần mềm gián điệp có thể ẩn trong thiết bị của người dùng. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, App MBBank sẽ lập tức dừng giao dịch và gửi thông báo cho người dùng, giúp khách hàng, đặc biệt là người cao tuổi có thời gian kiểm tra và xác minh trước khi thực hiện giao dịch.

Một điểm nổi bật khác của tính năng App Protection là khả năng đánh giá độ tin cậy của tài khoản người nhận trước khi thực hiện giao dịch. Trước khi người dùng chuyển khoản, hệ thống sẽ kiểm tra và cảnh báo nếu tài khoản nhận có dấu hiệu bất thường hoặc thuộc danh sách tài khoản đáng nghi. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi, giúp họ tránh nguy cơ chuyển tiền đến những tài khoản lừa đảo mà họ không hề hay biết.

App Protection của MB - lớp bảo vệ an toàn, ngăn chặn mã độc và các ứng dụng giả mạo để người dùng an tâm giao dịch.

Tính từ khi triển khai, App Protection trên App MBBank đã bảo vệ thành công hơn 66 tỷ đồng cho khách hàng có thiết bị nhiễm phần mềm độc hại khỏi các vụ lừa đảo. Tính năng này đã chặn đứng 1.800 trường hợp liên quan đến mã độc, phần mềm gián điệp và các phần mềm không an toàn khác. Những con số này không chỉ cho thấy hiệu quả của App MBBank trong việc bảo vệ tài sản mà còn minh chứng cho cam kết của MBBank trong việc mang đến sự an tâm cho người dùng, đặc biệt là những khách hàng lớn tuổi và ít am hiểu công nghệ.

Không chỉ làm tròn nhiệm vụ bảo vệ tài khoản, MB còn tiên phong trong việc hỗ trợ cập nhật sinh trắc học linh hoạt, đáp ứng mọi tình huống của khách hàng. Với App MBBank, khách hàng có thể tự cập nhật và đồng bộ căn cước công dân trên App, hoặc có thể nhờ người thân hỗ trợ cập nhật thông qua tính năng "Sinh trắc có hội" ngay trên App MBBank với vài phút thao tác.

Bên cạnh đó, MB cũng tích hợp công nghệ app-to-app giữa App MBBank và ứng dụng VNeID giúp khách hàng cập nhật thông tin căn cước dễ dàng bất kỳ lúc nào và bất kỳ đâu mà không lo thiết bị không quét được NFC hoặc không có CCCD bên cạnh. Để cập nhật, khách hàng truy cập vào App MBBank, ấn vào ảnh đại diện, chọn mục "Giấy tờ tùy thân", chọn cập nhật bằng phương thức VNeID và làm theo hướng dẫn.

Với đa dạng cách thức cập nhật dữ liệu và các lớp bảo vệ hiệu quả, MB tiên phong về công nghệ cập nhật căn cước công dân trên ứng dụng ngân hàng, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc bảo vệ ví tiền khách hàng.