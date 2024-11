Ập vào quán cafe Tình Cờ, công an phát hiện bí mật 'khủng khiếp' của hàng loạt nam nữ

Ngày 31/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác nắm địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Trảng Bom phối hợp Công an xã Thanh Bình tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Tình Cờ thuộc ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Đồng Nai do Moong Thị Hồng, SN: 1993, HKTT: Bản Chon, Xiêng My, Tương Dương, Nghệ An làm chủ.

Quán cà phê Tình Cờ tại ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 01 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm trong phòng riêng tại quán cà phê. Ngoài ra, trong quán cafe có các nữ nhân viên và khách nam đang ngồi chờ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Hồng khai nhận quán Tình Cờ hoạt động với hình thức bán nước giải khát, khách có nhu cầu mua dâm thì nữ nhân viên sẽ bán dâm với khách tại phòng trong quán với giá trung bình 400.000 đồng/lượt.

Mỗi lượt nhân viên bán dâm, Hồng hưởng 120.000 đồng (đã bao gồm 20.000 đồng tiền bán nước), số tiền còn lại nhân viên bán dâm hưởng.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an xã Lộc An thuộc Công an huyện Long Thành tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú THE S HOTEL địa chỉ: ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Bà T.T.T.N làm chủ cơ sở.

Cơ sở lưu trú THE S HOTEL. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Qua kiểm tra phát hiện tại phòng số 211 có 01 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Qua làm việc V.T.H SN: 1994, hộ khẩu thường trú: xã Xuân Hải, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định khai nhận thuê phòng tại cơ sở lưu trú và thông qua trang mạng xã hội để hoạt động bán dâm cho N.D.L, sinh năm: 2002, hộ khẩu thường trú: KP3, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, mỗi lần bán dâm với số tiền 700.000 đồng.

Hai đối tượng mua, bán dâm bị bắt quả tang. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Hiện vụ việc đã bàn giao cho Công an xã Lộc An điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.