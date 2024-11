Ập vào quán cafe Chợt Nhớ, công an phát hiện bí mật 'động trời' của đôi nam nữ

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cờ bạc, mại dâm trên địa bàn, vào lúc 21h15 ngày 1/11/2024, Công an huyện Xuân Lộc kiểm tra quán cafe “Chợt Nhớ” tại địa chỉ: khu phố 8, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc do T, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú xã Tây Cóc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (thuê bán quán).

Tại đây, phát hiện H.T đang có hành vi kich dục cho M, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang, với giá tiền 300.000 VNĐ, tại phòng ngủ số 2 thuộc khu nhà phía sau quán cafe. Công an huyện Xuân Lộc lập biên bản, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh tại Xuân Lộc. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Còn tại xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Công an xã Phú Sơn đã tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú Nhà nghỉ 141 Thuộc ấp Phú Lâm 1, Phú Sơn, huyện Tân Phú do bà N. làm chủ cơ sở. Hình ảnh tại Tân Phú. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an xã đã phát hiện tại phòng số 7, bà N (sinh năm 1968) và anh N.Q.K (sinh năm 1990) đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Công an xã Phú Sơn đã lập biên bản và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.