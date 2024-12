Ập vào quán cà phê Hoa Sữa, công an vạch trần "bí mật" của đôi nam nữ

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh Đồng Nai liên tục ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê lưu trú và cơ sở kinh doanh cà phê võng trên địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể:

Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28/12/2024, phòng QLHC về TTXH, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an thành phố Long Khánh kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê lưu trú A.Đ, địa chỉ: xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh do Ông T.V.S làm chủ.

Cơ sở dịch vụ cho thuê lưu trú A.Đ có hai đối tượng có hành vi mua, bán dâm. Ảnh: CA Đồng Nai

Qua kiểm tra phát hiện tại phòng số 6 có 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm với giá 500.000 đồng. Qua làm việc, đối tượng nữ khai nhận hành vi bán dâm được thỏa thuận qua mạng xã hội và thuê phòng tại cơ sở lưu trú để hoạt động bán dâm.

Lúc 20 giờ 40 phút ngày 25/12/2024, Công an huyện Xuân Lộc tổ chức kiểm tra hành chính quán cà phê Hoa Sữa thuộc khu phố 8, thị trấn Gia Ray, phát hiện L.T.M.D, SN: 1976, ngụ huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà đang thực hiện hành vi kích dục cho 1 khách nam.

Bắt quả tang đối tượng hành vi kích dục tại quán cà phê Hoa Sữa. Ảnh: CA Đồng Nai

Cùng ngày, Công an huyện Xuân Lộc, kiểm tra tại quán cà phê võng Thuỳ Dung thuộc ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc phát hiện N.T.B.T, SN: 1983, ngụ quận Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ đang thực hiện hành vi kích dục cho 1 khách nam.

Bắt quả tang đối tượng hành vi kích dục tại quán cà phê võng Thuỳ Dung. Ảnh: CA Đồng Nai

Hiện phòng QLHC về TTXH, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lập biên bản xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.