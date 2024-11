Ập vào căn phòng trọ, công an phát hiện bí mật 'khủng khiếp' của 5 người đàn ông

Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang thực hiện tổng kiểm tra, truy quét, trấn áp tội phạm và các vi phạm pháp luật trên địa bàn. Ngày 11/11/2024, Công an phường Long Bình, TP. Biên Hòa kiểm tra hành chính tại phòng trọ số 05 ở Tổ 11, Khu phố 2, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, phát hiện 5 đối tượng tuổi đời từ 40 đến 49 quê An Giang, Kiên Giang và TP. HCM đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bài Liêng tại phòng trọ.

Các đối tượng cùng tang vật lúc mới bị bắt. Ảnh: CA Đồng Nai

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gần 3,7 triệu đồng tiền mặt 03 bộ bài tây 52 lá. Hiện Công an phường Long Bình đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ đêm ngày 08/11/2024 đến rạng sáng ngày 10/11/2024, Công an huyện Xuân Lộc đã đồng loạt ra quân phát hiện bắt quả tang 03 vụ - 21 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại “chiếu bạc” ngày 09/11/2024 tại ấp 8, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. Ảnh: CA Đồng Nai

Các đối tượng bị bắt quả tang tại “chiếu bạc” ngày 08/11/2024 tại ấp 3, xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc. Ảnh: CA Đồng Nai

Các đối tượng bị bắt quả tang tại “chiếu bạc” ngày 07/11/2024 tại ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc. Ảnh: CA Đồng Nai

Hiện Công an huyện Xuân Lộc đang điều tra, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.