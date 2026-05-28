Ập vào căn hộ cao cấp, Công an TPHCM phát hiện hoạt động tội phạm công nghệ cao

Anh Vũ
|

11 công dân Trung Quốc được xác định thuê căn hộ cao cấp để hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Ngày 28-5, Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM cho biết đã bàn giao 11 công dân Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh cho đơn vị chức năng Công an TPHCM xử lý theo quy định.

Công an TPHCM phát hiện tội phạm công nghệ cao tại căn hộ khép kín - Ảnh 1.

11 người Trung Quốc hoạt động lừa đảo công nghệ cao ở TPHCM.

Trước đó, Công an phường Thạnh Mỹ Tây ập vào căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp trên đường Điện Biên Phủ, phát hiện có 11 nam quốc tịch Trung Quốc không có thông tin khai báo tạm trú cùng nhiều thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại, laptop… có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Công an phường phối hợp điều tra và xác minh, các đối tượng ngoại quốc đã nhập cảnh bằng thị thực điện tử (mục đích du lịch) nhưng thực chất vào Việt Nam đã có hoạt động khác mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tương tự, vào khuya 24-5, Công an phường Hòa Hưng kiểm tra hành chính nhà cho thuê nguyên căn tại đường 3 tháng 2 và phát hiện 19 công dân (15 lao động Việt Nam, 4 lao động Trung Quốc và 1 giám sát Trung Quốc) có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và cho vay lãi nặng.

Công an TPHCM phát hiện tội phạm công nghệ cao tại căn hộ khép kín - Ảnh 2.

Tang vật công an thu giữ ở phường Hoà Hưng.

Theo cơ quan công an, gần đây, tình trạng người nước ngoài lợi dụng nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam để hoạt động lừa đảo công nghệ cao diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống người dân.

Do đó, người dân cần cảnh giác với các dấu hiệu nghi vấn như thuê căn hộ, nhà ở hoạt động khép kín, thường xuyên đóng cửa, ít tiếp xúc với xung quanh. Có nhiều người ở nhưng không khai báo tạm trú hoặc khai báo không đúng số người thực tế cư trú. Ngoài ra, có biểu hiện giao dịch tài chính bất thường, nhận - chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng.

