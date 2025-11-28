Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông có gì đặc biệt?

Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới này đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia, có xu hướng di chuyển lên phía Nam Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đây là áp thấp nhiệt đới bắt nguồn từ cơn bão Senyar trước đó, di chuyển từ Ấn Độ Dương xuyên qua khu vực Malaysia, sang Tây Bắc Thái Bình Dương.

Bão Senyar là cơn bão hiếm, hình thành ngay trong eo biển Malacca. Đây là cơn bão thứ hai từng được ghi nhận tại khu vực này (sau bão Vamei năm 2001).

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Bão Senyar bắt đầu hình thành từ một vùng áp thấp ngày 22/11, mạnh dần lên thành bão và đổ bộ Bắc Sumatra (Indonesia) trong đêm 26/11, sau đó suy yếu và tiếp tục quét dọc bờ biển Sumatra, rồi đổ bộ lần hai vào bán đảo Malaysia.

"Dù không phải cơn bão rất mạnh về gió, Senyar gây mưa cực lớn, dẫn tới lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Trong quá khứ từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, nhưng chiều ngược lại thì chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng", cơ quan khí tượng thông tin.

Dự báo đến 13h ngày 29/11, áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đến 13h ngày 30/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h và duy trì cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4m, biển động mạnh.