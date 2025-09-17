Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 17-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon, Philippines.



Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, có thể mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới

Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Bão sau đó chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ. Vùng nguy hiểm được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, áp dụng cho vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo áp thấp nhiệt đới mạnh lên bão, gây gió giật mạnh ở Biển Đông

Đến 1 giờ ngày 19-9, bão có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh thêm lên cấp 8-9, giật cấp 11. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ. Vùng nguy hiểm tiếp tục là phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai duy trì ở cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ ít thay đổi.

Hiện tại, dự báo hướng di chuyển của bão cho thấy không ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trên biển, từ đêm 17-9, vùng Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực gần tâm bão gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.