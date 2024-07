Vào 1h sáng nay (15/7), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới (tính từ 1h ngày 15/7), áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 13 giờ chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong chiều và tối nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp, di chuyển vào đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng với sức gió giảm xuống dưới cấp 6, sau đó di chuyển sang Nam Lào và tan dần.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nối với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, đêm qua và sáng sớm nay (15/7), khu vực đồng bằng, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo từ hôm nay đến sáng sớm ngày 17/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong đó khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, từ ngày 15/7 đến ngày 18/7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm/24h, cục bộ có nơi trên 80mm/24h. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Mưa lớn tiếp tục ở hầu hết các khu vực trong cả nước hôm nay và những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 17-18/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tại Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày và đêm 17/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm. Từ ngày 18/7 mưa có khả năng giảm dần ở khu vực này.

Cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, biển động. Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động.

Áp thấp nhiệt đới hình thành từ một vùng áp thấp xuất hiện trên khu vực giữa Biển Đông vào trưa ngày 13/7, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ngay trong chiều cùng ngày, là cơn áp thấp nhiệt đới trái quy luật khi đổ bộ miền Trung trong tháng 7, thay vì đi lên Trung Quốc hoặc đổ bộ miền Bắc như quy luật khí hậu nhiều năm qua. Điều này cho thấy thiên tai ngày càng dị thường và khốc liệt.