Áp dụng hình phạt tù với Ngô Đình Mẫn SN 1995

Ngô Đình Mẫn có hành vi cố ý vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo từ 02 lần trở lên trong thời gian thử thách.

Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 5/10/2026 cho biết vừa buộc chấp hành hình phạt tù đối với đối tượng vi phạm nghĩa vụ án treo là Ngô Đình Mẫn (sinh năm 1995; quê quán tại Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Lái xe; nơi cư trú hiện tại: Số 56, đường Trần Bình Trọng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, do có hành vi cố ý vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo từ 02 lần trở lên trong thời gian thử thách, đối tượng Ngô Đình Mẫn vừa bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng chức năng tống đạt quyết định và áp giải đi chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó Ngô Đình Mẫn đã bị Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum (nay là Tòa án khu vực 7, tỉnh Quảng Ngãi) xử phạt 15 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách là 30 tháng kể từ ngày 26/02/2025.

Tuy nhiên, trong quá trình chấp hành án tại địa phương, đối tượng Ngô Đình Mẫn đã tỏ thái độ coi thường pháp luật, cố ý vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo từ 02 lần trở lên. Cụ thể, vào lúc 23 giờ 00 phút ngày 28/3/2026, tại nhà số Bình Trọng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, đối tượng đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua xét nhanh ngày 02/4/2026, cơ quan chức năng xác định kết quả dương tính với chất ma túy (Methamphetamine). Ngày 09/4/2026, Trưởng Công an phường Kon Tum đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng với tình tiết tăng nặng là vi phạm trong thời gian chấp hành án hình sự.

Ngô Đình Mẫn - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Dù đã bị Công an phường lập biên bản (ngày 23/4/2026) và Ủy ban nhân dân phường Kon Tum tổ chức họp kiểm điểm, giáo dục nghiêm khắc (ngày 18/6/2026), Mẫn vẫn không chịu tu dưỡng, cải tạo. Đến 20 giờ 00 phút ngày 19/6/2026, tại địa điểm cũ, đối tượng tiếp tục tái phạm hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (kết quả test nhanh ngày 22/6/2026 tiếp tục dương tính với Methamphetamine). Ngày 01/7/2026, Công an phường Kon Tum tiếp tục ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.750.000 đồng do có tình tiết tái phạm, đồng thời tổ chức họp kiểm điểm người chấp hành án hình sự tại cộng đồng vào ngày 10/7/2026.

Căn cứ vào khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2025, Điều 89 Luật Thi hành án hình sự năm 2025 và Nghị quyết số 03 ngày 10/7/2025 của Tòa án nhân dân Tối cao, hành vi của Ngô Đình Mẫn đã vi phạm nghiêm trọng và thuộc trường hợp bắt buộc phải chuyển sang chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Ngay sau khi có quyết định, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành đầy đủ các thủ tục pháp lý, áp giải đối tượng đi chấp hành án theo đúng quy định. Việc xử lý kiên quyết, nghiêm minh này không chỉ bảo đảm tính thượng tôn của pháp luật mà còn là lời cảnh tỉnh, răn đe mạnh mẽ đối với những trường hợp chây ì, coi thường nghĩa vụ chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

Qua vụ việc trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo những người đang được hưởng án treo cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và nghĩa vụ trong thời gian thử thách.