AnTuTu công bố top 10 smartphone Android cận cao cấp tháng 2/2026: MediaTek thống trị bảng xếp hạng

MAX |

Bảng xếp hạng hiệu năng AnTuTu tháng 2/2026 cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của các chip Dimensity 8500 và 8400 series, với Honor Power 2 dẫn đầu phân khúc cận cao cấp.

AnTuTu công bố smartphone Android cận cao cấp tháng 2 / 2026: MediaTek dẫn đầu bảng xếp hạng - Ảnh 1.

AnTuTu vừa công bố bảng xếp hạng hiệu năng 10 smartphone Android cận cao cấp hàng đầu trong tháng 2/2026. Dữ liệu được thu thập từ ngày 1 đến 28 tháng 2 bằng AnTuTu Benchmark V11, phản ánh điểm số trung bình của các thiết bị tầm trung cao cấp có hiệu suất tốt nhất trên thị trường.

Tháng 2 không chứng kiến nhiều đợt ra mắt sản phẩm lớn trong phân khúc này, nhưng một số thiết bị mới vẫn kịp góp mặt trong bảng xếp hạng. Các tân binh đáng chú ý bao gồm Honor Power 2, Redmi Turbo 5 và dòng OPPO Reno 15, mang đến sự cạnh tranh gay gắt.

AnTuTu công bố smartphone Android cận cao cấp tháng 2 / 2026: MediaTek dẫn đầu bảng xếp hạng - Ảnh 2.

Dẫn đầu danh sách là Honor Power 2 với điểm AnTuTu trung bình ấn tượng 2.201.537. Thiết bị này được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 Elite, một con chip kế thừa kiến trúc từ thế hệ trước với toàn bộ các lõi Cortex-A725. MediaTek đã tăng cường tần số hoạt động của bộ xử lý này, góp phần cải thiện hiệu năng tổng thể. Ngoài ra, Honor Power 2 còn gây ấn tượng mạnh với viên pin dung lượng lớn 10.080mAh, được tích hợp trong một thân máy chỉ dày 7,98mm, khẳng định vị thế smartphone Android cận cao cấp nhanh nhất trong kết quả benchmark mới nhất.

AnTuTu công bố smartphone Android cận cao cấp tháng 2 / 2026: MediaTek dẫn đầu bảng xếp hạng - Ảnh 3.

Vị trí thứ hai thuộc về OPPO Reno 15 Pro, đạt điểm trung bình 2.113.019, sử dụng bộ vi xử lý Dimensity 8400-Max. Ngay sau đó là OPPO Reno 15 ở vị trí thứ ba với điểm số 2.102.547, cũng được trang bị cùng chipset Dimensity 8400-Max, cho thấy sức mạnh đồng đều của dòng sản phẩm này.

Một tân binh khác là Redmi Turbo 5 đã chiếm giữ vị trí thứ tư với điểm số trung bình 2.087.575. Thiết bị này hoạt động trên nền tảng bộ vi xử lý Dimensity 8500 Ultra, củng cố thêm sự hiện diện mạnh mẽ của MediaTek trong phân khúc cận cao cấp.

AnTuTu công bố smartphone Android cận cao cấp tháng 2 / 2026: MediaTek dẫn đầu bảng xếp hạng - Ảnh 4.

Phần còn lại của bảng xếp hạng bao gồm các sản phẩm ra mắt trước đó nhưng vẫn duy trì được hiệu năng cạnh tranh. OPPO Reno 14 Pro đứng thứ năm với 2.080.957 điểm. iQOO Z10 Turbo xếp thứ sáu với 1.995.751 điểm, tiếp theo là Redmi Turbo 4 ở vị trí thứ bảy với 1.964.441 điểm. OPPO Reno 14 đứng thứ tám với 1.614.550 điểm. Redmi Note 12 Turbo chiếm vị trí thứ chín với 1.304.873 điểm, và OnePlus Turbo 6V, trang bị Snapdragon 7s Gen 3, khép lại danh sách ở vị trí thứ mười với 1.089.387 điểm.

AnTuTu công bố smartphone Android cận cao cấp tháng 2 / 2026: MediaTek dẫn đầu bảng xếp hạng - Ảnh 5.

Kết quả bảng xếp hạng tháng 2 cho thấy rõ ràng các bộ vi xử lý Dimensity 8500 và 8400 series của MediaTek đang thống trị phân khúc hiệu năng cận cao cấp, với nhiều thiết bị mới ra mắt nhanh chóng vươn lên các vị trí dẫn đầu, tạo nên một thị trường cạnh tranh sôi động.

Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm Honor, có thể tham khảo Honor X9d với giá khoảng 5.990.000 đồng tại Shopee.

Báo quốc tế: "Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á làm được điều này"
