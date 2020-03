[ẢNH] WHO bị chỉ trích vì "cả tin" Trung Quốc trong đại dịch Covid-19

"Các dữ kiện và tài liệu là cơ sở cho những phán đoán hợp lý. Nếu bạn tự hỏi liệu WHO có giúp Trung Quốc giấu dịch hay không, đó chỉ đơn giản do họ thiếu năng lực hoặc cả hai. Hãy xem lại dòng tweet của WHO hôm 14-1", Steven Hanke, Giáo sư tại đại học Johns Hopkins, Mỹ, viết trên Twitter.