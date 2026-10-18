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Ánh Viên trước và sau khi niềng răng

Tiên Tiên
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Ánh Viên ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ, tự tin.

Nguyễn Thị Ánh Viên - "tiểu tiên cá" từng làm rạng danh thể thao Việt Nam với 25 Huy chương Vàng SEA Games cùng vô số kỷ lục khu vực đã bước sang một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời. Rời xa áp lực thành tích cùng chế độ tập luyện khắc nghiệt kéo dài suốt nhiều năm, nữ kình ngư ngày nào khiến dân tình ngỡ ngàng trước màn "lột xác" ngoạn mục cả về nhan sắc, phong cách sống lẫn tư duy.

Điểm thay đổi rõ nét nhất ở Ánh Viên sau khi giải nghệ chính là sự thăng hạng vượt bậc về diện mạo. Trái ngược với hình ảnh quen thuộc thời còn là vận động viên với nước da ngăm đen do nắng gió, mái tóc búi vội và bộ đồ bơi thi đấu, Ánh Viên ở hiện tại xuất hiện đầy rạng rỡ, xinh đẹp và thanh lịch. Sự thay đổi tích cực này từng làm dấy lên nhiều tin đồn cho rằng cô đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ hay "sửa mũi". Tuy nhiên, cựu kình ngư sinh năm 1996 đã thẳng thắn đính chính rằng cô không hề can thiệp dao kéo. Toàn bộ sự thay đổi trên gương mặt xuất phát từ việc cô trải qua quá trình niềng răng, dán sứ veneer và chăm sóc da chu đáo hơn. Cô cũng dí dỏm giải thích thêm rằng chiếc mũi trông gọn gàng hơn là nhờ không còn phải tập luyện cường độ cao và thở nhiều như thời thi đấu. Bên cạnh nụ cười tỏa sáng, cư dân mạng còn tinh ý nhận ra việc tỉa tót dáng lông mày thanh thoát cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng đã giúp đường nét gương mặt Ánh Viên trở nên hài hòa và cuốn hút hơn hẳn.

- Ảnh 1.

Ánh Viên trước và sau khi niềng răng

- Ảnh 2.

Ánh Viên thừa nhận từng tự ti về ngoại hình

- Ảnh 3.

Ánh Viên rạng rỡ của hiện tại

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Ánh Viên xinh đẹp, tự tin về bản thân

- Ảnh 6.

Một Ánh Viên hết lòng vì công việc

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Ánh Viên còn cho thấy sự trưởng thành và bứt phá lớn trong tư duy cùng phong cách sống. Khi rời khỏi những áp lực huy chương và guồng quay tập luyện nghiêm ngặt, cô dành nhiều thời gian hơn để yêu thương và chăm sóc bản thân. Cô bắt đầu thử sức với những bộ trang phục nữ tính, tự tin xuất hiện trước ống kính và trở thành một nhà sáng tạo nội dung được cộng đồng mạng yêu mến nhờ tính cách hồn nhiên, gần gũi. Trở thành chủ một câu lạc bộ dạy bơi dành cho trẻ em, Ánh Viên tìm thấy niềm vui giản dị trong việc truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu đường đua xanh đến thế hệ trẻ.

- Ảnh 7.

Ánh Viên khi đi sự kiện

Đặc biệt, sự thay đổi trong tâm thế của Ánh Viên được thể hiện rõ nhất khi cô bất ngờ tái xuất thi đấu tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc. Không còn sự căng thẳng của một "tượng đài" gánh vác kỳ vọng quốc gia, Ánh Viên bước xuống bể bơi với tinh thần hoàn toàn thư thái. Cô chia sẻ rằng sự trở lại này không phải để tìm kiếm huy chương hay chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì cô nhận ra mình vẫn còn nguyên vẹn tình yêu với bơi lội.

Như Ánh Viên từng tâm sự: "Chỉ cần bạn cảm thấy vui vẻ, thì lựa chọn nào cũng là đúng đắn cả". Sau tất cả, Ánh Viên của hiện tại tự tin, rạng rỡ, sống hạnh phúc với lựa chọn của chính mình.

Ảnh: FBNV

Tags

ánh viên

Bơi lội

niềng răng

Vận động viên

SEA Games

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