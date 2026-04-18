Ánh Viên bơi cùng cá mập

Trở lại đường đua xanh trong khuôn khổ giải bơi biển quốc tế Oceanman Maldives 2026 diễn ra từ ngày 10-11/4, Ánh Viên một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại. Đối đầu với các kình ngư đến từ hơn 40 quốc gia, "cô gái thép" của bơi lội Việt Nam đã có màn trình diễn đầy thuyết phục.

Ở tuổi 30, Ánh Viên vẫn duy trì phong độ bền bỉ khi xuất sắc giành vị trí quán quân ở cự ly khắc nghiệt nhất 10 km. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình tấm Huy chương Vàng cự ly 2 km, đồng thời đứng đầu nhóm tuổi 30-39 và nội dung đồng đội nữ.

Tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau những giờ thi đấu căng thẳng, Ánh Viên đã lựa chọn trải nghiệm tour lặn biển đặc trưng tại Maldives. Những hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc nữ kình ngư tự tin sải bước dưới làn nước trong vắt, bao quanh bởi đàn cá mập nhám (Nurse Shark) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cá mập nhám tại Maldives vốn nổi tiếng là loài vật thân thiện với con người. Tuy nhiên, việc bơi giữa đàn cá có kích thước lớn vẫn đòi hỏi sự bình tĩnh và kỹ năng xử lý dưới nước điêu luyện. Với kỹ thuật bơi chuyên nghiệp, Ánh Viên trông hoàn toàn thư thái như đang khiêu vũ giữa đại dương, tạo nên những khung hình đầy tính nghệ thuật.

Ánh Viên giành 4 HCV tại đây

Bên cạnh những thành tích thể thao, diện mạo hiện tại của Ánh Viên cũng là chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Kể từ khi giã từ đội tuyển quốc gia và hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, Ánh Viên có sự thay đổi ngoạn mục về phong cách. Không còn là cô gái rụt rè gắn liền với bộ đồ bơi và chiếc kính bơi che kín mặt, Ánh Viên của hiện tại xuất hiện với nụ cười rạng rỡ sau khi tháo niềng răng, phong cách thời trang nữ tính và lối trang điểm nhẹ nhàng. Sự xuất hiện đầy năng lượng của Ánh Viên tại Maldives không chỉ đánh dấu một cột mốc thể thao mới mà còn cho thấy hình ảnh một phụ nữ tận hưởng trong cuộc sống đời thường.