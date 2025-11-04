Ảnh vệ tinh tiết lộ Trung Quốc mở rộng căn cứ phòng không

Theo phân tích của các công ty tình báo địa - không gian, trong đó có AllSource Analysis, những hình ảnh chụp từ vệ tinh Planet Labs trong giai đoạn tháng 8-9/2025 cho thấy tại hai địa điểm ở huyện Gar và hồ Pangong, Trung Quốc đang xây dựng các hầm chứa có mái che có thể thu vào, được thiết kế để cho phép xe phóng tên lửa (TEL) khai hỏa trong khi vẫn được nguỵ trang. Hình ảnh độ phân giải cao do công ty Vantor (trước đây là Maxar Technologies) cung cấp vào tháng 9 sau đó đã xác nhận chi tiết những phát hiện này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy địa điểm quân sự ở hồ Pangong (trái) và huyện Gar (phải). Ảnh: Vantor

Khác với bố cục phòng không thông thường của Trung Quốc - thường là các bãi phóng hình tròn với xe phóng di chuyển ra khu vực trống khi khai hỏa, hai cơ sở mới được xây dựng với cấu trúc kiên cố, bao quanh bằng tường dày và có ít nhất bốn hầm trú ẩn hình thang. Mỗi hầm đều có mái di động, khoang trung tâm bằng bê tông cốt thép, được che chắn bởi các bờ đất góc cạnh ở ba phía. Toàn bộ khu vực còn bao gồm trung tâm chỉ huy, vị trí radar và các công trình phụ trợ khác được bố trí theo sơ đồ gần như đồng nhất, cho thấy chúng cùng phục vụ mục đích phòng không.

Theo trang tin quân sự The War Zone , thiết kế mới này mang lại nhiều lợi thế chiến thuật. Các hầm trú ẩn kiên cố giúp bảo vệ bệ phóng khỏi những cuộc tấn công bằng hỏa lực, đồng thời che giấu thiết bị được chứa bên trong. Việc có thể phóng tên lửa ngay trong hầm cũng giúp Trung Quốc duy trì khả năng phản ứng nhanh và bảo đảm an toàn cho lực lượng vận hành.

Phân tích của AllSource đánh giá các cơ sở này nhiều khả năng được thiết kế để triển khai hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa HQ-9 - tương đương với các biến thể của dòng S-300P do Liên Xô phát triển. Một khẩu đội HQ-9 tiêu chuẩn gồm nhiều xe phóng 8x8, mỗi xe mang tối đa bốn tên lửa đánh chặn cùng radar điều khiển hỏa lực và xe chỉ huy di động.

Sự xuất hiện của các hầm trú ẩn có mái che thu vào, cùng với bố trí radar và trung tâm chỉ huy kiên cố, cho thấy Trung Quốc đang hướng tới mô hình phòng không bền vững và khó bị vô hiệu hóa, thay vì dựa hoàn toàn vào các khẩu đội cơ động. Việc mở rộng năng lực phòng không ở Tây Tạng cũng được cho là nhằm củng cố thế trận chiến lược của Bắc Kinh tại khu vực phía Tây.