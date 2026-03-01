Ảnh vệ tinh tiết lộ thiệt hại tại một căn cứ Mỹ ở Kuwait

Ảnh vệ tinh tiết lộ thiệt hại nặng nề tại căn cứ không quân Ali Al-Salem của Mỹ ở Kuwait sau cuộc tấn công tên lửa của Iran, ngày 28/2.

Các nhóm giám sát quốc tế mới đây đã thu được những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy rõ hậu quả của một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào một cơ sở quân sự chiến lược quan trọng của Mỹ ở Trung Đông.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại nghiêm trọng đối với căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait, nơi trước đây từng là mục tiêu của các tên lửa đạn đạo Iran.

Dựa trên phân tích chi tiết các hình ảnh, các chuyên gia đã xác nhận sự hiện diện của ít nhất bốn điểm va chạm trực tiếp bên trong căn cứ.

Dữ liệu này chứng minh độ chính xác cao và sức tàn phá khủng khiếp của các loại vũ khí mà Iran sử dụng trong cuộc xung đột leo thang hiện nay trong khu vực.

Mức độ tàn phá được ghi nhận tại căn cứ không quân Ali Al Salem cho thấy, tên lửa Iran đã xuyên thủng thành công hệ thống phòng không, được triển khai để bảo vệ các trung tâm quân sự trọng yếu của các đồng minh Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, các đường băng, nhà chứa máy bay hoặc kho chứa đã bị trúng đạn. Điều này có thể hạn chế đáng kể khả năng hoạt động của máy bay trong khu vực này.

Trong bối cảnh những báo cáo liên tục về các cuộc tấn công vào các căn cứ khác ở Qatar, UAE và Bahrain, vụ việc ở Kuwait khẳng định tính chất có hệ thống trong chiến dịch tấn công của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ trong khu vực.

Các cơ quan quân sự và các nhà phân tích độc lập hiện đang nghiên cứu dữ liệu vệ tinh mới nhất để đánh giá chính xác hơn thiệt hại vật chất, cũng như khả năng chiến đấu của cơ sở bị hư hại, trong khi căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang từng giờ.