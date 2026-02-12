Tại căn cứ không quân Al-Udeid (Qatar) - cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, các hình ảnh chụp đầu tháng 2 cho thấy hệ thống phòng không MIM-104 Patriot được đặt trên xe tải chiến thuật cơ động hạng nặng M983 (HEMTT), thay vì bố trí trên các bệ bán cố định như trước đây.

Hình ảnh vệ tinh tổng hợp cho thấy trước và sau khi hệ thống phòng không MIM-104 Patriot được triển khai tại căn cứ không quân Al-Udeid, gần Doha, Qatar.

Theo nhà phân tích hình ảnh William Goodhind (thuộc tổ chức Contested Ground), cách bố trí này cho phép Mỹ tăng khả năng cơ động, giúp các hệ thống Patriot có thể nhanh chóng tái triển khai hoặc thay đổi vị trí khi cần thiết.

So sánh ảnh chụp ngày 17/1 và ngày 1/2 cũng cho thấy số lượng máy bay tại Al-Udeid gia tăng, gồm: 1 máy bay trinh sát RC-135, 3 máy bay vận tải C-130 Hercules, 18 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker và 7 máy bay vận tải C-17.

Trong khi đó, ảnh giữa tháng 1 ghi nhận 14 máy bay KC-135 và 2 máy bay C-17. Tối đa 10 hệ thống Patriot được quan sát tại căn cứ này.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy số lượng máy bay tại căn cứ không quân Al-Udeid đã tăng lên.

Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự tại nhiều quốc gia trong khu vực Trung Đông, bao gồm: Iraq, Jordan, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Qatar, Bahrain, UAE, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ và Diego Garcia. Hoạt động quân sự của Washington cũng được ghi nhận gia tăng tại một số căn cứ khác trong khu vực.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự gia tăng số lượng máy bay tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti, ở Al Azraq, Jordan.

Tại Muwaffaq (Jordan), ảnh chụp ngày 2/2 cho thấy sự hiện diện của 17 tiêm kích F-15E, 8 máy bay A-10 Thunderbolt, 4 máy bay vận tải C-130 và 4 trực thăng chưa xác định. Một địa điểm khác trong khu vực ghi nhận 1 C-17, 1 C-130 và 4 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler. Hình ảnh cuối tháng 1 trước đó không cho thấy máy bay tại địa điểm này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự thay đổi về số lượng máy bay tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Al-Kharj, Ả Rập Xê Út.

Tại căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út, hình ảnh đầu tháng 2 cho thấy một máy bay vận tải hạng nặng C-5 Galaxy và một C-17, trong khi ảnh tháng 12/2025 ghi nhận 5 máy bay dường như là C-130.

Hình ảnh vệ tinh chụp hồi đầu tháng 2 tại Diego Garcia (Ấn Độ Dương) và Dukhan (Oman), số lượng máy bay cũng được ghi nhận tăng so với cuối tháng 1.