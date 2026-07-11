Ảnh vệ tinh hé lộ Iran có thể đang xây dựng lại một số địa điểm hạt nhân

Hình ảnh vệ tinh độc quyền do CNN thu được từ Vantor cho thấy Iran có thể đang cố gắng xây dựng lại cơ sở hạt nhân của mình.

Cuộc điều tra bằng hình ảnh của CNN phát hiện hoạt động mới tại một số địa điểm hạt nhân và cơ sở tên lửa trên khắp đất nước vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 của Iran. Hoạt động tại những địa điểm hạt nhân nói riêng làm dấy lên câu hỏi liệu Tehran có vi phạm bản ghi nhớ ký với Mỹ vào 17/6 hay không.



Theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, các nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh giữ lại hình ảnh trên khắp khu vực và CNN đã tiến hành phân tích những hình ảnh đó trong bối cảnh Mỹ nối lại hoạt động quân sự ,

CNN phát hiện hoạt động đáng chú ý tại địa điểm trong khu phức hợp quân sự Parchin, được gọi là Taleghan 2 - nơi nhiều chuyên gia tin Iran đang lưu trữ vật liệu nổ dùng cho vũ khí hạt nhân.

Kết quả phân tích CNN phối hợp với bên thứ hai thực hiện cho thấy công tác sửa chữa và tái thiết của Iran đối với một số hố do chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel gây ra tại Parchin. Điều này thể hiện thông qua những hình ảnh được chụp ngày 22/6 và ngày 7/7.

Hình ảnh chụp ngày 21/6 tại khu phức hợp Pickaxe Mountain, một địa điểm nghi ngờ là khu vực hạt nhân ngầm cũng cho thấy nhiều phương tiện đang ra vào đường hầm, trong khi bản ghi nhớ hoà bình giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực.

CNN đã liên hệ với chính phủ Iran và Mỹ để xin bình luận về những phát hiện này. Một quan chức Lầu Năm Góc nói với CNN rằng họ sẽ không thảo luận về điều kiện chiến trường hoặc vấn đề tình báo, vì lý do an ninh hoạt động.

Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran sau đòn không kích của Mỹ ngày 22/6. (Ảnh: Maxar)

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội kiêm nhà đàm phán hàng đầu của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran vẫn “không tin tưởng” Washington. Ông Ghalibaf cho rằng ông đã bày tỏ quan điểm này trong cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Thụy Sĩ hồi tháng 6.

“Chúng tôi không tin tưởng người Mỹ. Trong các cuộc đàm phán, tôi nói rõ với Phó Tổng thống Mỹ rằng chúng tôi không tin tưởng các ông. Theo quan điểm của tôi, chỉ những ai sẵn sàng cho xung đột mới có thể đàm phán với Mỹ” , ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf cũng nhắc lại Iran sẽ tiếp tục chuẩn bị để tự vệ, ngay cả sau khi ký kết bản ghi nhớ với Mỹ. Đồng thời, Iran sẽ không đầu hàng và “chấp nhận sự áp bức”.