Anh tuyên bố thành lập liên minh 'Hải quân phương Bắc' để đối phó Nga

Ông Gwyn Jenkins, Tham mưu trưởng Hải quân Anh trong bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia cho biết, vào đầu tháng 4, ông đã tiếp đón lãnh đạo hải quân các nước Bắc Âu để thảo luận về việc thực hiện kế hoạch thành lập liên minh.

"Chúng tôi đã ký một tuyên bố về ý định thành lập liên minh, cam kết mỗi hạm đội của các quốc gia thành viên sẽ chuẩn bị những đề xuất chi tiết cho Sáng kiến Hải quân phương Bắc," ông Jenkins lưu ý.

Vị Đô đốc nói thêm, ông dự định trình bày chi tiết về việc triển khai sáng kiến này trong những tháng tới. Lực lượng Hải quân phương Bắc nên trở thành công cụ hỗ trợ NATO trong việc phản ứng nhanh chóng tại khu vực chiến lược quan trọng này.

“Chúng ta biết rằng chúng ta không còn thời gian để trì hoãn… Đến cuối năm 2026, tôi muốn tất cả chúng ta cùng ký một tuyên bố chính thức, đặt nền tảng cho một mối quan hệ đối tác quan trọng và lâu dài trong nhiều năm tới”, ông Jenkins nhấn mạnh.

Theo tờ Naval News, cấu trúc mới có khả năng sẽ dựa trên Lực lượng Viễn chinh Liên hợp (JEF) hiện có, do Vương quốc Anh dẫn đầu, nhưng sẽ tập trung vào năng lực hải quân của từng nước tham gia.

Theo lời Đô đốc Jenkins mô tả, đó sẽ là “một lực lượng có khả năng tham chiến ngay lập tức khi cần thiết, với năng lực, kế hoạch tác chiến và phối hợp thực sự… một lực lượng cung cấp khả năng tấn công trên biển, trên không và đổ bộ mà tất cả chúng ta đều cần”.

Liên minh Hải quân phương Bắc sắp ra đời.

Lực lượng Viễn chinh Liên hợp (JEF) là một liên minh quân sự giữa các nước Bắc Âu do Anh dẫn đầu, được thành lập để thực hiện hoạt động phản ứng nhanh và viễn chinh.

JEF bao gồm Anh, các nước Bắc Âu như: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, các nước Baltic như: Estonia, Latvia, Lithuania và Hà Lan. Vào tháng 11/2025, Ukraine được công nhận là "đối tác tăng cường" trong Lực lượng Viễn chinh Liên hợp.

Quan hệ đối tác này được khởi xướng vào năm 2014 và đạt trạng thái sẵn sàng hoạt động đầy đủ vào tháng 6/2018. JEF không phải là một phần của NATO, nhưng tất cả các quốc gia tham gia đều đồng thời là thành viên của Liên minh.

Việc quản lý hoạt động được thực hiện bởi Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên hợp Thường trực, đặt tại Northwood, Vương quốc Anh.

Lực lượng này có khả năng hoạt động tự chủ, thực hiện các nhiệm vụ riêng và cũng có thể tham gia vào những hoạt động phối hợp với NATO hoặc các cấu trúc quốc tế khác, đặc biệt là trong khuôn khổ sứ mệnh gìn hòa bình dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.

Trong môi trường hàng hải, vai trò của JEF là kiềm chế và quản lý những cuộc khủng hoảng dưới ngưỡng xung đột công khai - cho đến khi cần đến sự can thiệp toàn diện của NATO.