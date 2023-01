Anh Tú lần đầu hé lộ thay đổi sau khi cưới Diệu Nhi, chỉ làm "chồng quốc dân" của 1 người duy nhất

Sau khi làm đám cưới tưng bừng cùng Diệu Nhi vào tháng 10/2022, Anh Tú trở nên "hot hơn bao giờ hết".

Nhiều người gọi Anh Tú là "chồng quốc dân" vì ngưỡng mộ sự yêu thương, ngọt ngào mà nam diễn viên dành cho bà xã.

Dẫu vậy, trong cuộc trò chuyện ở Lần đầu kể hết, Anh Tú từ chối được gọi là "chồng quốc dân", vì với anh, chỉ cần là chồng của "bé Nhi" thôi là quá đủ rồi.

Tôi không đi bar, không uống bia rượu, không thích nơi ồn ào

* Năm qua, Anh Tú nhận được rất nhiều sự yêu thương từ khán giả và đã đạt được những thành công nhất định. Nhìn lại hành trình nhiều năm làm nghề, Anh Tú đánh giá bản thân thay đổi ra sao?

Tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi là người chịu sự ảnh hưởng lớn từ gia đình. Từ cách sống cho đến cách làm việc, tôi đều chịu sự ảnh hưởng của gia đình. Tôi không thích đi bar, không thích tụ tập ở nơi đông đúc ồn ào. Từ khi còn trẻ đến bây giờ luôn. Chị không tin à? Vậy thì phải hỏi tất cả những người bạn xung quanh tôi rồi (Cười).

Tôi không uống bia, uống rượu, không biết về già có bị đổ đốn không chứ hiện tại bây giờ là thế. Có người nói rằng tuổi trẻ của Anh Tú chán quá, sao không đi ra ngoài chơi đi. Thực ra thì tôi cũng có đi đó nhưng tới nơi lại thấy uống bia, uống rượu gây nhức đầu. Còn nhảy nhót lại quá chật chội, thế nên thôi, không đi nữa.

Ngày xưa, lúc còn ở Hà Nội thì cứ mỗi cuối tuần là anh chị em, cô dì chú bác lại tập trung về nhà bà để ăn uống, trò chuyện. Cách sống này ăn sâu vào tôi rồi, tôi thích gia đình, sống thiên về gia đình lắm. Đến giờ, dù đã được khán giả biết đến và làm ra tiền, tôi vẫn cứ thế thôi. Tất nhiên, cuộc sống vẫn làm mình thay đổi nhiều thứ nhưng những vấn đề liên quan đến người thân, gia đình thì cứ như vậy thôi.

* Anh Tú đã bao giờ nghĩ đến chuyện khi 40 hay 50 tuổi thì cuộc sống của bạn sẽ như thế nào chưa?

Ngày xưa tôi để mọi thứ tự nhiên đấy, nghĩa là cứ sống trọn vẹn mỗi ngày, cho mọi thứ trôi đi trong niềm vui, không cần lo nghĩ nhiều. Nhưng từ khi có gia đình thì tôi thay đổi, tôi thấy không thể sống như vậy nữa.

Nếu kiếm được 10 đồng thì mình phải để dành ít nhất 3 - 4 đồng, tại vì mình đâu sống cho riêng bản thân nữa, có gia đình rồi mà. Bố mẹ cũng ngày càng lớn tuổi, đâu phải lúc nào cũng đi làm kiếm ra tiền được, tôi lại là con một, phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ. Gần đây, tôi nghĩ đến vấn đề này nhiều hơn rồi.

* Tôi có biết đến những tin đồn cho rằng Anh Tú không bận tâm đến chuyện đi làm kiếm tiền trong showbiz đâu, vì gia đình bạn có nền tảng rất vững chắc, thậm chí mọi người còn bảo Anh Tú là thiếu gia Hà Nội. Điều này có phải sự thật không?

Thật ra cũng có cái đúng mà cũng có cái không. Tôi thì không phải con nhà siêu giàu đâu nên mọi người đừng nghĩ tôi siêu giàu. Tuy nhiên, so với những bạn học cùng, tôi sung sướng hơn họ một chút. Tôi thấy mình may mắn, đầy đủ bố mẹ đã là may mắn rồi.

Còn giàu thì tôi không có giàu đâu, đến bây giờ tôi vẫn còn nghèo mà.

* Anh Tú cảm thấy như thế nào khi hình ảnh của mình ngày càng được yêu thích? Các video clip về Anh Tú trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, đa phần khán giả đều cho rằng bạn đẹp trai, sành điệu và là "chồng quốc dân" đấy.

Cũng không biết nên nói thế nào nữa, người trong nghề gọi là "thời tới rồi" (Cười). Nhưng mà tôi cũng chẳng biết là thời mình đã tới hay chưa, tôi chỉ biết làm hết mình thôi.

Còn việc là chồng quốc dân thì tôi không dám, làm chồng của một người thôi là đủ rồi.

Sau đám cưới, mọi thứ đến rất nhiều. Tôi nhận được sự yêu thương và ủng hộ lớn. Những bình luận chúc phúc của khán giả vẫn hiện trên Facebook tôi hằng ngày, tôi có đọc đấy. Đôi khi đọc bình luận chúc phúc, chia vui thì vui đấy nhưng thỉnh thoảng người tra cũng trù mình. Tôi đọc được hết.

* Anh Tú có còn bị ảnh hưởng nhiều bởi lời của "người ta" nói về mình không?

Tôi là dạng người không chịu ảnh hưởng nhiều, bởi tôi chắt lọc thông tin, tôi biết cái nào nên để tâm và cái nào thì không nên. Cái nào đúng và thật thì mình để lại, còn những cái không có thật mình để lại làm gì đâu, nghe điều đấy mất thời gian lắm.

Cuộc sống này đủ ồn ào lắm rồi, từ lúc bắt đầu làm nghề cho đến giờ, tôi luôn nghĩ đến chuyện làm sao tạo ra những sản phẩm giá trị nhất, tôi chỉ muốn khán giả biết đến mình qua sản phẩm thôi. Đó cũng là lý do những cái ồn ào tôi không thích cho lắm. Ồn ào chỉ tồn tại trong thời gian ngắn thôi, còn bản thân đang làm nghề mà, phải biết mang điều tích cực đến cho mọi người chứ, còn nếu không làm được điều tích cực thì thôi, gây chuyện ồn ào xung quanh để làm chi.

Năm nay có vụ này ồn ào thì đến sang năm lại có vụ ồn ào khác, cứ nghĩ ra chiêu trò liên tục cũng chẳng để làm gì. Thời gian đó, mình dành cho việc bồi dưỡng bản thân thì sẽ tốt hơn.

* Năm nay, Anh Tú ăn Tết có gì khác so với những năm trước không?

Chúng tôi thì cái tiếng là mới lập gia đình thôi chứ trước đó cũng ăn Tết tại Hà Nội nhiều năm rồi. Phải nói là chính thức công khai thôi. Tôi nghĩ, nếu có khác thì lúc trước hay bịt khẩu trang, còn bây giờ thì không.

Hồi trước chưa công khai, việc giấu thông tin là cách tốt nhất tôi có thể bảo vệ chuyện của mình. Có thể mọi người yêu thương đấy nhưng lỡ có chuyện gì xảy đến, đàn ông chịu được lời lẽ không tốt nhưng phụ nữ thì hơi tổn thương. Lời nói trên mạng nó ghê gớm lắm.

Dù tôi biết có nhiều người yêu thương mình chứ nhưng bên cạnh đó vẫn có người ghét. Việc bảo vệ là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhắc về người thân. Tại vì phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là phụ nữ mà. Nếu lời nói trên mạng vô tình đập trúng vào lòng tự tôn của phụ nữ thì nó tổn thương dữ lắm. Đàn ông còn buồn nữa huống chi là phụ nữ. Thôi, tôi nghĩ tốt nhất là cứ bảo vệ thôi.

Đó là chưa kể đến bố mẹ không làm trong nghề nữa, nếu lên mạng đọc được những bình luận tiêu cực như thế thì biết làm sao. Cái mà tôi muốn khán giả nhìn nhận chỉ là sản phẩm thôi.

Về nhà ăn cơm với bé Nhi, chọc cho nhau cười thôi đã thấy hạnh phúc

* Anh Tú và Diệu Nhi ủng hộ nhau như thế nào trong công việc?

Ủng hộ bằng cách chia sẻ như những người bạn. Chúng tôi không xen vào công việc của nhau, khi nhận công việc này kia thì Nhi tôn trọng. Chúng tôi chia sẻ để cùng đi lên chứ không phải ngồi cạnh rồi vạch ra phải làm thế này thế kia, tôi thấy làm thế nọ mới hay. Lúc nào chúng tôi cũng bảo hãy làm cái gì tốt nhất.

Như lần vừa rồi, khi Nhi bất ngờ đến phòng chờ buổi premiere phim Siêu lừa gặp siêu lầy ở TP.HCM, tôi đâu có biết gì đâu. Nhi không có nói, Nhi ào đến như cơn gió, tôi chỉ kịp ngước mắt nhìn lên thôi. Sau đó, Nhi chạy mất rồi.

* Anh Tú định nghĩa như thế nào về tình yêu?

Tình yêu giống như 2 dấu hỏi chấm đặt đối diện với nhau, mãi mãi là dấu hỏi, không có câu trả lời đâu. Không có lời đáp nào đúng cho câu hỏi về định nghĩa tình yêu cả. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của tôi, 2 dấu hỏi đặt cạnh thì ra hình trái tim.

Thế nào là tình yêu thì không trả lời được, tuy nhiên làm thế nào để giữ tình yêu một cách trọn vẹn nhất thì có đấy. Điều quan trọng là sự chân thành. Với tôi, để giữ được tình yêu thì mỗi người cứ nhịn nhau một tí. Cái tôi của mình cao quá thì cố gắng thu lại. Ai cũng nói tôi đúng rồi để mọi thứ trôi thì thì mối quan hệ sẽ thế nào đây.

Trong cuộc sống, tôi là người rất nhẫn nhịn luôn. 2 người yêu nhau thì phải cùng hạ cái tôi xuống chứ 1 người hạ, còn 1 người cứ giữ nguyên sẽ khó lắm.

* Mình là đàn ông mà, nếu "chịu thua" người phụ nữ mình yêu thương thì cũng đâu có gì quá lắm đâu?

Thì đúng rồi đấy. Tuy nhiên, đừng có làm quá chị ơi (Cười). Cái gì cũng cần sự hòa hợp, chứ đàn ông cứ nhịn hoài mà phụ nữ toàn làm quá lên thì khó, không giữ được đâu. Mọi thứ phải ở ngưỡng an toàn chứ đàn ông cứ nhịn 5 ngày, 3 ngày, đến lúc chạm đến cái đáy chịu đựng thì họ sẽ bung, họ không cần mối quan hệ này nữa đâu.

Không chỉ riêng đàn ông, phụ nữ cũng cần hạ cái tôi xuống. Mỗi người chấp nhận cái xấu của đối phương và yêu luôn điểm xấu đấy thì mới lâu bền.

* Sau khi có vợ thì Anh Tú đã trưởng thành hơn nhiều nhỉ?

Chắc chắn rồi, tôi trưởng thành hơn chứ. Đàn ông như đứa trẻ vậy đó, không trưởng thành thì làm sao mà lo cho phụ nữ được. Phụ nữ đẻ ra đàn ông được mà, có đúng chưa? Mẹ mình là phụ nữ, đẻ ra con trai đấy, chẳng phải phụ nữ đẻ ra đàn ông sao. Vậy nên cả thế giới mới để phụ nữ là số 1. Với tôi, cũng như vậy đấy, phụ nữ là số 1.

* Vậy còn hạnh phúc thì sao, Anh Tú cảm nhận thế nào là hạnh phúc?

Tôi đọc nhiều câu định nghĩa về hạnh phúc lắm nhưng tôi nghĩ hạnh phúc là điều đang diễn ra xung quanh mình chứ không phải điều mình cố gắng hướng tới. Dẫu vậy, vẫn có người nói khác đi, họ bảo chạm đến chưa chắc đã hạnh phúc, con đường đi đến hạnh phúc mới là hạnh phúc thực thụ.

Riêng bản thân mình, hạnh phúc là được cười, vui vẻ. Khi nào thấy vui vẻ, cười sảng khoái thì đã hạnh phúc rồi. Tôi không tâm niệm cao sang như mọi người đâu, về nhà ăn cơm với bé Nhi, ăn với gia đình, 2 người ngồi trên bàn cùng dùng bữa và "quăng miếng" cho nhau cười thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi. Tôi thấy những điều giản dị mới phù hợp với mình.

Ngày xưa, Anh Tú chẳng được ai biết đến hết, bây giờ có người nhớ tên, biết về Anh Tú rồi, điều này cũng khiến tôi thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, hiện tại mọi thứ đến với tôi đang ở ngưỡng mé mé thôi. Tôi mong mình sẽ có nhiều bước tiến hơn trong sự nghiệp, được như thế thì sẽ trọn vẹn hơn.

* Xin cám ơn Anh Tú vì đã dành thời gian trò chuyện!