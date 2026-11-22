Sau hành trình 9 năm yêu đương với không ít thăng trầm, Anh trai và bạn gái cuối cùng cũng bước đến cột mốc quan trọng.

Vào ngày 21/11, loạt khoảnh khắc ghi lại lễ cưới tại nhà thờ của ca sĩ Vũ Thịnh và bạn gái lâu năm Fanny được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong đoạn video, cặp đôi cùng thực hiện nghi thức trước sự chứng kiến của cha xứ và những người thân yêu. Sau 9 năm gắn bó, khoảnh khắc cả hai chính thức bước sang một chặng đường mới khiến nhiều khán giả xúc động.

Trong những hình ảnh được ghi lại, Fanny diện váy cưới trắng với thiết kế ren tinh tế, kết hợp khăn voan cô dâu, trong khi Vũ Thịnh lịch lãm với bộ vest trắng cùng nơ đen. Cặp đôi không giấu được niềm hạnh phúc khi đứng cạnh nhau trong sự kiện đặc biệt của cuộc đời. Sự hiện diện của những người thân thiết càng khiến ngày trọng đại thêm ý nghĩa. Những khoảnh khắc trong lễ cưới tại nhà thờ của cặp đôi đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Ca sĩ Vũ Thịnh và bạn gái Fanny tổ chức lễ cưới tại nhà thờ vào ngày 21/11. Nguồn: Meow Entertainment

Sau 9 năm gắn bó, khoảnh khắc cả hai chính thức bước sang một chặng đường mới khiến nhiều khán giả xúc động.

Cặp đôi cùng thực hiện nghi thức trước sự chứng kiến của cha xứ và những người thân yêu. Ảnh: FBNV

Cả hai không giấu được niềm hạnh phúc khi đứng cạnh nhau trong sự kiện đặc biệt của cuộc đời. Ảnh: FBNV

Trước đó, Vũ Thịnh đã thông báo kế hoạch tổ chức tiệc cưới với Fanny vào ngày 25/11, sau 9 năm đồng hành. Nam ca sĩ cũng tiết lộ việc chuẩn bị cho hôn lễ khiến anh vừa háo hức vừa hồi hộp, đặc biệt là khâu gửi thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp. Theo những thông tin được chia sẻ, ngày vui của cặp đôi dự kiến có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Vbiz, trong đó có các đồng nghiệp từng tham gia chương trình Anh Trai Say Hi.

Đáng chú ý, chuyện tình của Vũ Thịnh và Fanny từng trải qua không ít sóng gió trước khi có được cái kết ngọt ngào. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2017 nhưng từng chia tay vào năm 2018 vì những áp lực từ dư luận và công việc. Vũ Thịnh từng chia sẻ: "Lúc đó Fanny đang tham gia chương trình Giai điệu chung đôi và được khán giả ghép cặp với một bạn nam khác. Khi biết chúng tôi yêu nhau, mọi người rất tức giận và 'tấn công' hai đứa. Khi ấy, tụi mình còn trẻ, không chịu được áp lực dư luận và cũng không muốn công việc bị ảnh hưởng nên chọn cách dừng lại".

Đến năm 2021, Vũ Thịnh bất ngờ xuất hiện trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ để bày tỏ tình cảm với Fanny, mở ra cơ hội tái hợp. Kể từ đó, cặp đôi tiếp tục đồng hành trong cuộc sống và sự nghiệp, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Vũ Thịnh đã thông báo kế hoạch tổ chức tiệc cưới với Fanny vào ngày 25/11, sau 9 năm đồng hành. Ảnh: FBNV

Vũ Thịnh sinh năm 1995, từng tham gia các cuộc thi âm nhạc như X Factor – Nhân tố bí ẩn 2016 và Giọng hát Việt 2019. Trong hành trình hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Hai Chúng Ta, Bảo Bối Của Anh, Sao Vẫn Còn Yêu và Thanh Xuân Lãng Phí. Dù có nhiều năm theo đuổi con đường ca hát, tên tuổi của Vũ Thịnh được đông đảo khán giả biết đến hơn khi góp mặt trong mùa đầu tiên của Anh trai say hi. Dù phải dừng chân khá sớm, anh vẫn để lại dấu ấn với ngoại hình điển trai cùng phong cách trẻ trung.

Trong khi đó, Fanny sinh năm 1997, được biết đến là hot girl, nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 1,6 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Cô thu hút sự chú ý qua những video ca hát, nhảy múa, cover các ca khúc nổi tiếng và chia sẻ khoảnh khắc đời thường. Không chỉ gắn bó trong chuyện tình cảm, Fanny và Vũ Thịnh còn đồng hành trong công việc, từng kết hợp thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc và thường xuyên ủng hộ nhau trên hành trình phát triển sự nghiệp.