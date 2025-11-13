Anh Trai Say Hi đạt 1,3 tỷ view toàn cầu sau 8 tập phát sóng

Nối dài loạt thành tích "khủng"

Lên sóng từ 20/9, đến nay Anh Trai Say Hi đã phát sóng được 8 tập và trải qua 3 live stage với nhiều ca khúc mới, thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Theo thống kê từ BTC, sau 8 tập phát sóng, hiện chương trình đã đạt tổng hơn 1,3 tỷ views toàn cầu trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok, VieOn. Đây là con số ấn tượng mà không phải chương trình gameshow thực tế nào cũng có thể đạt được.

Đáng chú ý, xuyên suốt các tập phát sóng của chương trình, mỗi bài hát mới được giới thiệu đều để lại dấu ấn đậm nét trong làng nhạc Việt. Trong đó, hàng loạt ca khúc lọt vào top đầu của các BXH âm nhạc nổi tiếng.

“Anh Trai Say Hi” đạt 1,3 tỷ views toàn cầu sau 8 tập phát sóng

Mới đây nhất, ca khúc Sớm muộn thì được giới thiệu trong tập 8 của live stage 3 đã giành vị trí top 1 Videos trending Việt Nam. Đây là ca khúc do đội Anh Trai HUSTLANG Robber làm đội trưởng cùng các thành viên Anh Trai KHOI VU, Anh Trai Jaysonlei, Anh Trai Nhâm Phương Nam, Anh Trai Mason Nguyễn cùng khách mời Em Xinh Lamoon thể hiện.

Ca khúc “Sớm muộn thì” giành vị trí top 1 Videos trending Việt Nam sau 4 ngày lên sóng

Không chỉ gây ấn tượng với nội dung, ca từ và âm điệu giàu cảm xúc, Sớm muộn thì còn được yêu mến khi được giới thiệu tới khán giả của Anh Trai Say Hi thông qua màn hóa thân thành nhóm thủy thủ One Piece đình đám. Chính nhờ nội dung ý nghĩa, giai điệu “bắt tai” và sự đầu tư mạnh mẽ đó, chỉ sau 4 ngày ra mắt, Sớm Muộn Thì đã đạt được thành tích ấn tượng như vậy.

Đáng chú ý, dù còn hơn một tháng nữa concert Anh Trai Say Hi mới chính thức diễn ra, nhưng ngay trong ngày 12/11, toàn bộ vé hạng Super Fan thuộc đợt mở bán sớm VIB Exclusive Early Bird đã được “quét sạch” chỉ sau thời gian ngắn. Tiếp đó, đợt Early Bird mở bán ngày 13/11 cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng Sold out.

Với sức nóng hiện tại, đợt mở bán chính thức vào ngày 14/11 được dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ, hứa hẹn màn “chạy đua săn vé” còn gay cấn hơn bao giờ hết.

Các đợt mở bán sớm vé concert đều hết sạch ngay trong ngày mở bán

Sức hút ngày càng mạnh mẽ của Anh Trai Say Hi

Trên thực tế, đây không phải là thành tích ấn tượng nhất của Anh Trai Say Hi trong mùa phát sóng năm nay. Trước đó 3/4 ca khúc của live stage 2 đã giành được vị trí top 1 trên iTunes (Đa nghi, Dẫu có đến đâu, Like a horse). Trong đó, Đa nghi còn giành vị trí top 3 trên YouTube Charts, top 1 iTunes.

Nhiều ca khúc khác trong Anh Trai Say Hi cũng “càn quét” các BXH âm nhạc như Độc nhất vô nhị (Top 1 YouTube Charts), Hermosa (Top 2 YouTube Charts), Đoạn kịch câm (Top 3 YouTube Charts), Hơn là bạn (Top 1 Zing Mp3, Top 1 iTunes), Make up (Top iTunes).

Ca khúc “Người như anh xứng đáng cô đơn” viral cả trong nước và quốc tế

Nổi bật nhất từ đầu mùa phát sóng Anh Trai Say Hi đến nay phải kể tới ca khúc Người như anh xứng đáng cô đơn. Đây là ca khúc đã vượt khỏi ranh giới Việt Nam, chiếm lĩnh vị trí cao trên BXH nhiều nước trên thế giới. Đến thời điểm hiện tại, Người như anh xứng đáng cô đơn đang sở hữu vị trí top 1 Trending Việt Nam, top 1 Trending Canada, Top 1 Trending Australia, top 19 Trending Đức, top 36 Trending Nhật Bản, top 46 Trending Mỹ, top 4 Trending Worldwide. Không chỉ thế ca khúc này còn lọt top 1 YouTube Charts, top 1 iTunes.

Những thành tích nổi bật này đã cho thấy vị thế, uy tín của Anh Trai Say Hi giữa bối cảnh các gameshow âm nhạc tại Việt Nam ngày càng nở rộ và cạnh tranh khốc liệt.

Không chỉ dừng lại ở việc mang đến những sân khấu hoành tráng, chương trình còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong từng sản phẩm âm nhạc từ giai điệu, ca từ cho đến phần thể hiện và hình ảnh, giúp mỗi ca khúc ra đời đều có sức sống riêng và lan tỏa mạnh mẽ.