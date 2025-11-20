Anh trai Hằng Du Mục thừa nhận em gái, Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên “thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm” nhưng đính chính 1 việc

Sau phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) và các bị cáo về tội Lừa dối khách hàng, các thông tin liên quan đến Hằng vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Những người có liên hệ với Hằng Du Mục như anh trai - Nguyễn Thế Hiển, chồng cũ người nước ngoài - Tôn Bằng đều đã lên tiếng về kết án cũng như vấn đề nuôi con Hằng.

Anh trai Hằng Du Mục

Ngay sau khi trở về từ phiên tòa và đọc bình luận của cư dân mạng, Thế Hiển - anh trai Hằng Du Mục liền đính chính thông tin đang bị hiểu lầm về em mình cùng với Quang Linh Vlogs và Thuỳ Tiên. Đó là Hằng bị khởi tố về vấn đề quảng cáo kẹo KERA, không phải vấn đề sản xuất hàng giả nên mong mọi người tách bạch 2 vấn đề.

“Hiển lướt và đọc thấy nhiều bình luận tiêu cực, đang quy chụp cho 3 em Linh, Hằng và Tiên về tội sản xuất hàng giả, gây hại cho mọi người. Nhưng trong vụ án này thì mọi người nên phân biệt ra sản xuất một bên và quảng cáo một bên.

Hiện tại 3 em đã bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng, tức là quảng cáo viên kẹo đó thì dính vào lừa dối khách hàng còn sản xuất viên kẹo đó thì nằm ở một bên khác. Ngay từ đầu 3 em đó đã không chủ ý để sản xuất ra viên kẹo giả đó mà do thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức và có thể gọi là thiếu trách nhiệm khi đã không kiểm tra lại viên kẹo trước khi quảng cáo đến cho mọi người.

Còn vấn đề sản xuất thì mọi người chờ phiên tòa xét xử sau còn hiện tại mới là phiên toà xét xử 5 bị cáo vì tội Lừa dối khách hàng” - anh trai Hằng Du Mục nói.

Anh trai Hằng Du Mục trong clip lên tiếng về em gái (Ảnh chụp màn hình)

Vấn đề thứ 2, Thế Hiển được cho là có lời nhắn gửi đến 1 người. Dù Hiển không gọi thẳng tên, chỉ sử dụng biệt danh mang tính xem thường - Anh trai Hằng Du Mục cho biết trong thời gian qua, người này chỉ nói suông mà không có bất cứ hành động rõ ràng nào thể hiện trách nhiệm với con. “Nào thì giành quyền nuôi con, nào thì về Việt Nam giành lại con nhưng 7 tháng qua có làm gì đâu” - Hiển nói.

Anh trai Hằng Du Mục khẳng định em gái sẵn sàng từ bỏ hết tiền bạc, tài sản để được nuôi con. Với Hằng Du Mục hiện tại, 2 con là động lực sống duy nhất và đây cũng là cháu của Hiển nên sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ và chăm sóc trong thời gian mẹ cháu thi hành án.

Ở phiên tòa ngày 19/11 vừa qua, bố, anh và em trai của Hằng Du Mục có mặt. Gia đình bị cáo cũng đưa 4 cháu, gồm 2 con riêng của Tôn Bằng và 2 con chung của Tôn Bằng - Hằng Du Mục đến chờ bên ngoài khu vực diễn ra xét xử để theo dõi diễn biến.

Bố và anh em trai của Hằng làm thủ tục kiểm tra trước khi vào phiên toà (Clip: Quân)

Về phần mình, Hằng Du Mục đã bật khóc trước tòa khi nhắc đến các con. Hằng cho biết trong 7 tháng qua, các con phải đổi chỗ ở liên tục, phải nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng vì bị quấy rối, đối diện với nguy cơ bị tước bỏ quyền nuôi con. Ngoài ra, con út hơn 1 tuổi không uống sữa bột nên trong 7 tháng cô bị tạm giam, con không có sữa mẹ để uống.

"Kính thưa hội đồng xét xử, bản thân bị cáo đang là mẹ đơn thân và có 2 con nhỏ. Trong 7 tháng tạm giam vừa rồi, bị cáo chỉ gặp con duy nhất 1 lần thôi. Hai con của bị cáo phải thay đổi chỗ ở liên tục vì bị quấy rối và phải nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Hiện tại bị cáo cũng đang đối diện với việc bị tước bỏ quyền nuôi con. Con của bị cáo hiện tại còn quá nhỏ, sau khi bị cáo bị tạm giam thì em bé không còn sữa mẹ để uống. Em bé không uống được sữa bột nên hoàn toàn không có sữa để sử dụng. Về vấn đề tâm sinh lý hay sức khoẻ của 2 em cũng ảnh hưởng rất nhiều. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử xem xét về hoàn cảnh của bị cáo” - Hằng Du Mục nói.

Chia sẻ của Hằng Du Mục về các con trong lời khai cuối cùng trước khi toà tuyên án (Clip: Di Anh)

Hiện tại, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) về tội "Lừa dối khách hàng" và bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.