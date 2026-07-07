Anh trai chông gai xin lỗi

Sau hàng loạt tranh cãi liên quan đến chương trình, ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả, thừa nhận sai sót trong quá trình vận hành, đồng thời cho biết đã kỷ luật các nhân sự liên quan và siết chặt quy trình để tránh tái diễn.

Sau nhiều tranh cãi trong những ngày qua, ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã gửi lời xin lỗi tới khán giả và cộng đồng người hâm mộ, đồng thời thừa nhận hàng loạt sai sót trong quá trình vận hành chương trình, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nghệ sĩ và làm lung lay niềm tin của khán giả.

Trong bài đăng tối 6/7, đại diện ê-kíp chương trình gửi lời xin lỗi vì những sai sót đã xảy ra, đồng thời thừa nhận lời xin lỗi được đưa ra muộn. Đơn vị sản xuất cho biết khoảng thời gian chậm trễ đó được dùng để rà soát toàn bộ quy trình vận hành, xác định các lỗ hổng và xây dựng phương án khắc phục nhằm tránh để những sai sót tương tự tái diễn.

Sau nhiều tranh cãi trong những ngày qua, ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã gửi lời xin lỗi tới khán giả và cộng đồng người hâm mộ.

Sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra trong quá trình kiểm duyệt nội dung trên nhóm cộng đồng Anh trai vượt ngàn chông gai vào tối 4/7, thời điểm tập 2 của chương trình lên sóng. Do lơ là và thiếu cẩn trọng trong khâu kiểm duyệt, một bài viết có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ đã được duyệt đăng.

Bên cạnh đó, đơn vị sản xuất cũng nhận trách nhiệm về những thiếu sót liên quan đến nội dung hiển thị trên các nền tảng nhạc số cũng như quá trình phát hành tiết mục trên YouTube, khiến nhiều khán giả bức xúc trong những ngày qua.

"Dù phát hiện ngay và lập tức gỡ bài nhưng ê-kíp hiểu rõ đây là sai phạm rất nghiêm trọng. Chúng tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những sai sót này", ê-kíp chương trình nêu rõ.

Ê-kíp cho biết sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra trong quá trình kiểm duyệt nội dung trên nhóm cộng đồng Anh trai vượt ngàn chông gai vào tối 4/7, khi tập 2 của chương trình lên sóng.

Theo ê-kíp, trong hai ngày qua, đơn vị đã siết chặt quy trình kiểm duyệt, rà soát lại cách vận hành và kỷ luật nghiêm các nhân sự để xảy ra sai sót. Ê-kíp sản xuất cũng cam kết chấn chỉnh toàn diện nhằm ngăn những sự việc tương tự tái diễn.

Chương trình cũng nhấn mạnh giá trị cốt lõi của chương trình vẫn là sự tử tế, chân thành, tinh thần kết nối và đoàn kết, đồng thời khẳng định "nói không với chiêu trò, drama, văn hóa độc hại".

"Những sai sót đã xảy ra không thể bào chữa, nhưng ê-kíp sẽ nỗ lực hết mình để hành trình này được trọn vẹn. Xin hãy cho ê-kíp được sửa sai và ở lại để tiếp tục là điểm tựa, động lực giúp chúng mình hoàn thiện hơn mỗi ngày", ê-kíp chương trình nêu.

Đây là lần đầu ê-kíp chính thức lên tiếng, nhận trách nhiệm và công bố các biện pháp xử lý sau chuỗi sự việc gây tranh cãi.

Biệt đội tái xuất đánh dấu sự trở lại của dàn anh tài mùa 1 gồm Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh.

Trước đó, tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 phát sóng tối 4/7 gây nhiều tranh cãi sau khi Biệt đội tái xuất gồm Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh vượt qua Anh tài tình - quy tụ các nhạc sĩ, hit maker đình đám như Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Hoàng Dũng và 14 Casper.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng chương trình và khán giả trường quay dành quá nhiều ưu ái cho các anh tài trở lại từ mùa 2024. Tranh cãi tiếp tục leo thang khi bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân được công bố. BB Trần, Jun Phạm và Duy Khánh lần lượt dẫn đầu, trong khi K.O và 14 Casper xếp cuối.

Kết quả này làm dấy lên làn sóng tranh luận về sự chênh lệch giữa các nghệ sĩ mùa cũ và gương mặt mới. Nhiều ý kiến lo ngại lợi thế về độ nhận diện và lượng người hâm mộ của các anh tài mùa 2024 có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc thi, dù cũng có quan điểm cho rằng chương trình mới chỉ bắt đầu và các thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội bứt phá ở những vòng tiếp theo.