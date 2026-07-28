Ảnh thực tế Toyota Land Cruiser FJ giá 1,198 tỷ đồng tại Việt Nam: Giống Prado mini, máy xăng 2.7L, đầy đủ ADAS

Toyota Land Cruiser FJ sở hữu nhiều đặc trưng của dòng Land Cruiser như khung gầm rời, hệ dẫn động 2 cầu và khóa vi sai cầu sau, nhưng có kích thước nhỏ gọn hơn Prado.

Toyota Land Cruiser FJ có giá chính thức

Toyota Việt Nam vừa chính thức giới thiệu Land Cruiser FJ tới người tiêu dùng trong nước, mở rộng danh mục SUV của hãng.

Toyota Land Cruiser FJ tại Việt Nam chỉ có một phiên bản, sử dụng động cơ xăng 2.7L, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động hai cầu. Giá niêm yết là 1,198 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, bắt đầu có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc từ hôm nay (28/7).

Mức giá trên đắt hơn 43 triệu đồng so với bản máy xăng 1 cầu tiêu chuẩn của Toyota Fortuner (1,155 tỷ đồng).

Kích thước Land Cruiser FJ so với Land Cruiser Prado

Land Cruiser FJ có kích thước 4.575 x 1.855 x 1.960 mm, chiều dài cơ sở 2.580 mm và khoảng sáng gầm 220 mm.

Theo thông số, chiều dài cơ sở của FJ ngắn hơn Prado khoảng 270 mm, chiều dài tổng thể ngắn hơn 350mm, chiều rộng ngắn hơn 198 mm trong khi cao hơn 25 mm. Bán kính quay đầu của Land Cruiser FJ chỉ 5,5 m, giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong đô thị hoặc những cung đường hẹp.

Land Cruiser FJ mang phong cách vuông vức với phần đầu xe dựng đứng. Cụm đèn pha LED dạng hình chữ nhật được nối liền bằng lưới tản nhiệt màu đen có dòng chữ "TOYOTA" cỡ lớn thay vì logo truyền thống. Cản trước thiết kế đơn giản, sử dụng nhiều vật liệu nhựa đen nhằm tăng tính thực dụng khi vận hành trên địa hình xấu.

Thân xe sử dụng các hốc bánh mở rộng, ốp nhựa bảo vệ màu đen cùng bộ mâm hợp kim 18 inch đi kèm lốp địa hình kích thước 265/70R18. Đuôi xe tiếp tục duy trì phong cách vuông vức nhằm tối ưu không gian sử dụng.

Nội thất "tiểu" Prado

Khoang lái Land Cruiser FJ mang nhiều nét thiết kế khá tương đồng với "người anh em" Land Cruiser Prado. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Điều hòa tự động hai vùng tích hợp lọc bụi mịn PM2.5. Mẫu xe này vẫn chỉ dùng phanh tay cơ.

Hàng ghế sau có thể trượt, điều chỉnh độ ngả và gập linh hoạt, giúp người dùng dễ thay đổi giữa không gian hành khách và khoang hành lý.

Động cơ xăng 2.7L tương tự Fortuner

Toyota Land Cruiser FJ sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.7L 2TR-FE, sản sinh công suất 161 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 3.900 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 2 cầu cùng núm gài cầu điện tử.

Land Cruiser FJ còn được trang bị khóa vi sai cầu sau, chế độ 2nd Start hỗ trợ khởi hành trên bề mặt trơn trượt như cát hoặc bùn, cùng hệ thống DAC (Downhill Assist Control) hỗ trợ đổ đèo.

Toyota cho biết mẫu SUV này sở hữu khoảng sáng gầm, góc tiếp cận và khả năng dao động bánh xe tương đương Land Cruiser 70 Series. Điều này giúp xe duy trì khả năng vượt địa hình dù có kích thước nhỏ gọn hơn Prado.

Trang bị an toàn phong phú

Toyota Land Cruiser FJ được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, đèn chiếu xa thích ứng và hỗ trợ phanh khi đỗ xe. Xe cũng có camera 360 độ, 7 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ vận hành như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo.