Ảnh thực tế Nissan Navara EL giá 699 triệu tại đại lý: Có bệ bước, màn hình 10 inch, đấu Ranger XLS

Nissan Navara bản nâng cấp mới sau khi ra mắt khách hàng trong nước đã được đưa về đại lý. Trong đó, nổi bật nhất là phiên bản Navara EL Nâng cấp giá bán 699 triệu đồng. Phiên bản này hứa hẹn được nhiều người quan tâm do giá dễ tiếp cận. Cho đến nay, những chiếc xe đầu tiên đã có mặt tại đại lý.

Nissan Navara EL nâng cấp tại đại lý.

Nissan Navara EL Nâng cấp có giá bán 699 triệu đồng, cao hơn 14 triệu đồng so với phiên bản EL tiêu chuẩn. Mức giá này thấp hơn khoảng 8 triệu đồng so với đối thủ Ford Ranger XLS 4x2 AT. Đổi lại, phiên bản EL Nâng cấp có thêm 3 trang bị đáng chú ý so với bản tiêu chuẩn.

Đầu tiên, xe có thêm bậc bước chân cố định giúp cho việc lên xuống dễ dàng hơn, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em. Trang bị mới tiếp theo ở phiên bản này là có thêm lót thùng phía sau giúp chống trơn trượt và cố định đồ tốt hơn, chống nước, dễ dàng vệ sinh.

Cuối cùng, trang bị đáng chú ý nhất trên Nissan Navara EL Nâng cấp là màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10 inch. Màn hình này hỗ trợ kết nối bluetooth, Apple Car Play và Adroid Auto.

Bậc bước chân, lót thùng và màn hình 10 inch là 3 trang bị đáng chú ý của Nissan Navara EL nâng cấp.

Về động cơ, Nissan Navara 2024 tiếp tục sử dụng máy dầu 2.3L tăng áp kép, sản sinh 187 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Phiên bản Navara EL sử dụng hệ dẫn động cầu sau, hộp số tự động 6 cấp. Đặc biệt, Navara EL sử dụng hệ thống treo lò xo đa điểm thay vì lá nhíp như các đối thủ của mình.

Hệ thống treo lò xo đa điểm.

Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng đại lý, hiện nay tất cả các phiên bản Nissan Navara đã được vận chuyển về để bán. Số lượng xe và màu sắc khá dồi dào, sẵn sàng bàn giao đến tay khách hàng sau khi ký hợp đồng.

Một số hình ảnh khác của Nissan Navara EL mới: