Ảnh thực tế Hyundai Creta 2025 vừa ra mắt ĐNÁ: Giá quy đổi từ 470 triệu đồng, thêm bản thể thao, có thể sớm về Việt Nam

Hyundai Creta facelift 2025 chính thức ra mắt tại Indonesia. Đây là thị trường đầu tiên trong Đông Nam Á đón nhận mẫu mới này. Không loại trừ khả năng Creta 2025 sẽ sớm xuất hiện tại Việt Nam, khi đây là mẫu xe có sức bán tốt của Hyundai Thành Công.

Tại Indonesia, xe được phân phối với 5 phiên bản, có giá bán từ 299,7 rupiah (khoảng 470 triệu đồng) cho bản Active. Trong khi đó, Creta N Line có giá khởi điểm từ 460,5 rupiah (721 triệu đồng) và phiên bản Creta N Line Turbo có giá 507,28 rupiah (795 triệu đồng).

Kích thước xe vẫn giữ nguyên với chiều dài 4.330 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.635 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm. Tổng thể thiết kế của Hyundai Creta mới đã được thay đổi đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha mới được thiết kế liền mạch và lưới tản nhiệt tối giản. Đuôi xe cũng được hiện đại hóa với cụm đèn hậu và cản sau mới.

Bên trong xe, phiên bản cao cấp nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng 10,2 inch, kết nối điện thoại thông minh, hệ thống Bluelink, dàn âm thanh BOSE 8 loa, bảng đồng hồ kỹ thuật số và sạc điện thoại không dây. Trong khi đó, phiên bản thấp được trang bị màn hình LCD 4,2 inch và hệ thống âm thanh 6 loa.

Đặc biệt, phiên bản N Line có ngoại hình thể thao hơn hẳn. Ngoại hình xe được làm mới với cản trước/sau, kẹp phanh, bộ mâm, ống xả kép, vô-lăng đặc trưng của dòng N-Line.

Có 2 bản N Line. Creta N-Line Standard sử dụng động cơ Smartstream G1.5 MPI 1.5L, công suất 115 PS và mô-men xoắn 143,8 Nm. Đây cũng là động cơ có trên các bản thông thường. Đặc biệt, phiên bản N Line Turbo được trang bị động cơ Smartstream G1.5 GDI 1.5L tăng áp, cho công suất 160 PS và mô-men xoắn 253 Nm.

Về công nghệ an toàn, xe được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến ADAS như Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA), Màn hình quan sát điểm mù (BVM), Hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA) 1.5, Hỗ trợ giữ làn đường (LFA), Kiểm soát hành trình thông minh (SCC) với Stop & Go và Màn hình quan sát xung quanh (SVM).

Tại Việt Nam, Hyundai Creta từng là mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc cho đến khi có sự xuất hiện của Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross. Bản nâng cấp mới của Creta khi về Việt Nam sẽ giúp mẫu xe này tăng sức cạnh tranh khi đang bị các đối thủ mới áp đảo.

Một số hình ảnh so sánh 2 phiên bản Hyundai Creta 2025 thường và N Line: