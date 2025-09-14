Ảnh thực tế 2 bản Kia Morning 2025 giá từ 439 triệu đồng tại đại lý: Vài điểm giống ‘tiểu Carnival’, thêm công nghệ, tiện ích, cạnh tranh i10, Wigo

Kia Morning 2025 chính thức được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản là AT và GT-Line, giá lần lượt là 439 triệu và 469 triệu đồng. Xe vẫn được lắp ráp trong nước.

Kia Morning mới đã về đại lý. Ảnh: Đại lý

Do đây là bản nâng cấp facelift, kích thước xe không đổi so với bản cũ. Ở diện mạo bên ngoài, những thay đổi dễ nhận ra nhất đến từ cụm đèn trước và sau tương tự Carnival và mâm mới kích thước 15 inch phối 2 tông màu thiết kế cũng gần giống trên Carnival. Trên Morning 2025, bản cao cấp nhất được nâng cấp lên công nghệ LED, trong khi bản tiêu chuẩn vẫn dùng đèn halogen. Cả 2 bản tuy có khác tên gọi nhưng cản trước, sau và bộ mâm tương tự nhau.

2 bản không khác biệt lớn về thiết kế. Ảnh: Đại lý

Ở bên trong, điểm khác biệt rõ nét nhất của Morning là cụm màn hình lớn sau vô-lăng bản GT-Line. Bản AT cũng có màn hình điện tử nhưng kích thước nhỏ. Màn hình giải trí đa thông tin 8 inch trung tâm có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Âm thanh 6 loa, điều hòa tự động có trên bản GT-Line, trong khi bản AT là điều hòa chỉnh cơ.

Vô-lăng bản GT-Line bọc da, còn bản AT là urethan. Xe có các cổng USB-A và USB-C. Cả 2 phiên bản đều có ghế bọc da, đề nổ bằng nút bấm và phanh đỗ dạng cơ.

Trang bị tiện nghi của xe nâng cấp so với trước đây. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, Morning 2025 vẫn sử dụng động cơ 1.25L như trước, công suất 83 mã lực, mô-men xoắn 120 Nm, kết hợp số tự động 4 cấp. Bản mới không có tùy chọn số sàn.

Trang bị an toàn của xe ở mức cơ bản với cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi, nay có cả cảm biến áp suất lốp cùng 2 túi khí. Mẫu xe nhỏ này chưa có ADAS như bản cao cấp nhất tại Hàn Quốc.

Đối thủ trực tiếp của Kia Morning hiện nay là Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo. Những nâng cấp lần này có thể khiến Morning gây thêm sức ép trong phân khúc. Tuy nhiên, thống kê nửa đầu 2025 của VAMA và TC Group cho thấy Morning lại bán chậm nhất, chỉ đạt 174 xe, trong khi Wigo tiêu thụ 1.158 xe và i10 dẫn đầu với 1.594 xe.

Một số hình ảnh khác của Morning GT-Line

Một số hình ảnh khác của Morning AT