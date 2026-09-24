Anh thử phóng ngư lôi Mk 48 từ tàu ngầm không người lái

Cuộc thử nghiệm mở ra khả năng kết hợp vũ khí hạng nặng với nền tảng dưới nước tự hành cho các nhiệm vụ tác chiến mới.

Phương tiện dưới nước không người lái XV Excalibur

Hải quân Mỹ và Anh đã thử nghiệm thành công việc phóng ngư lôi hạng nặng Mk 48 từ phương tiện dưới nước không người lái XV Excalibur của Anh - Hải quân Mỹ công bố.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 13/9, tại cơ sở thử nghiệm dưới nước BUTEC của Anh ở Scotland.

Trong các cuộc thử nghiệm, một ngư lôi hạng nặng Mk 48 của Mỹ được phóng từ phương tiện dưới nước không người lái của Anh. Điều này cho phép kiểm tra khả năng tương thích về cơ khí, điện và phần mềm của vũ khí Mỹ với nền tảng tự hành của Anh.

Các cuộc thử nghiệm được tiến hành trong khuôn khổ dự án Broadsword và chương trình Trial Iron, được triển khai theo trụ cột thứ 2 của quan hệ đối tác quốc phòng AUKUS.

Mục tiêu của các chương trình này là tích hợp vũ khí và hệ thống điều khiển của các quốc gia đối tác với các nền tảng không người lái, đặc biệt nhằm tạo ra những năng lực tấn công mới cho hạm đội tàu ngầm.

Phương tiện không người lái XV Excalibur của Anh với ngư lôi Mk 48 trong quá trình chuẩn bị thử nghiệm. Nguồn ảnh: Royal Navy

Văn phòng Phát triển Năng lực Nhanh của Hải quân Mỹ, Đơn vị Đổi mới Quốc phòng (DIU), Hải quân Hoàng gia Anh, Trung tâm Tác chiến Dưới biển Hải quân (NUWC) Keyport và các đối tác công nghiệp đã tham gia nỗ lực này.

Theo Tư lệnh Tác chiến Hải quân Mỹ, các cuộc thử nghiệm đã xác nhận khả năng triển khai vũ khí của Mỹ từ tàu ngầm Anh.

Khả năng tương tác này được kỳ vọng cho phép các lực lượng chung được sử dụng linh hoạt hơn và mở rộng năng lực tác chiến của các đồng minh.

Giai đoạn tiếp theo sẽ là dự án CUTLASS, dự kiến sử dụng phương tiện dưới nước tự hành cỡ lớn Dive-XL của Anduril.

Chương trình gồm việc tiếp tục tích hợp vũ khí, cải thiện hệ thống chỉ huy và kiểm soát, đồng thời phát triển các kịch bản chiến thuật sử dụng phương tiện dưới nước không người lái.

XV Excalibur

Militarnyi trước đây đưa tin Hải quân Hoàng gia Anh đã tiếp nhận XV Excalibur, một phương tiện dưới nước không người lái cỡ lớn do công ty MSubs của Anh phát triển. Phương tiện này dài 12m, rộng 2m và có lượng choán nước 19 tấn.

XV Excalibur được phát triển như một nền tảng thử nghiệm để kiểm tra các công nghệ dưới nước tự hành. Phương tiện được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tích hợp nhiều loại tải trọng khác nhau và tương tác với các tàu ngầm có người lái.

Phương tiện được giới thiệu chính thức vào tháng 5/2025, sau đó bắt đầu chương trình thử nghiệm trên biển kéo dài khoảng 2 năm.