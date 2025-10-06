Anh thợ tóc quê Đồng Nai bị chê “cắt 2.000 đồng làm màu” giờ đã vươn mình ra thế giới

Từ cậu bé đánh giày đến founder chuỗi tiệm tóc hơn 100 chi nhánh

Năm 9 tuổi, thương mẹ một mình tảo tần nuôi con, anh Nguyễn Hoài Thanh (35 tuổi) rời quê nhà Đồng Nai lên TP.Hồ Chí Minh, mang theo chiếc ba lô nhỏ và giấc mơ đổi đời.

Những tháng ngày mưu sinh nhọc nhằn ấy, anh Thanh làm đủ nghề: Đánh giày, rửa xe, bưng bê phục vụ... Đêm đến, anh ngủ dưới gầm cầu, có khi leo lên mái tôn của những ngôi nhà ven đường vì “nằm ở đó lạnh hơn, nhưng ít muỗi hơn”, anh kể lại với nụ cười nhẹ như đã quen với chuyện cũ. Anh từng bị lừa, bị cướp, cũng từng nhận được chiếc bánh mì, ly nước mát, sự giúp đỡ chân thành từ người lạ.

Anh Hoài Thanh.

Chính sự khắc nghiệt từng trải qua dạy anh cách đứng dậy sau vấp ngã, không oán trách, không bỏ cuộc. Anh Hoài Thanh vẫn thường nói: “Xã hội là người thầy lớn nhất của tôi”.

Đến năm 16 tuổi, Hoài Thanh bén duyên với nghề cắt tóc, không phải vì mơ mộng nghệ thuật, mà vì... không còn lựa chọn nào khác:“Học nghề tóc rẻ, đơn giản, không cần nhiều vốn hay bằng cấp, phù hợp với tôi thời đó.

Tôi từng đứng nhìn thợ cắt, xin dọn dẹp để học lỏm, rồi tự mày mò. Dần dần tôi trở thành thợ chính, mở tiệm riêng và sau cùng là người sáng lập nên chuỗi Đông Tây Barbershop.”

Từ cửa hàng đầu tiên mở năm 2018, hiện Đông Tây đã có hơn 100 chi nhánh trong và ngoài nước, trải dài từ Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Gia Lai, Đắk Lắk, Cần Thơ, đến Thái Lan, Trung Quốc, Uzbekistan, Hungary và Mỹ.

Hành trình gây dựng thương hiệu vươn xa cả ở Việt Nam và quốc tế là không hề bằng phẳng. Anh Thanh từng bị chơi xấu, cản đường, thậm chí dọa nạt khi đi cắt tóc miễn phí cho sinh viên với giá 2.000 đồng.

Nhưng anh chưa bao giờ dừng lại. “Khó khăn không phải để than vãn, mà để chứng minh mình đủ kiên trì đến cùng”, anh nói.

Để có được thành công như hiện tại, anh Hoài Thanh đã từng trải qua rất nhiều gian khó.

Với Nguyễn Hoài Thanh, cắt tóc không chỉ là nghề mà còn là con đường để sẻ chia. Từ khi là thợ đến khi đã là ông chủ, anh luôn mang trong mình một ước mơ: Tạo công ăn việc làm cho nhiều người, đặc biệt là những người trẻ thiếu điều kiện học hành. Các chi nhánh cắt tóc của anh còn là nơi đào tạo nghề miễn phí cho hàng trăm bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, người khiếm thính.

Không dừng lại ở đó, 15% lợi nhuận hằng năm được trích cho các hoạt động thiện nguyện: Cắt tóc miễn phí tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, vùng sâu vùng xa; Xây nhà, xây trường học, tặng học bổng, xe lăn, túi y tế, hỗ trợ sinh viên ở trọ…

Hoài Thanh từng ở trọ để nhường nhà cho sinh viên, từng bị hiểu lầm vì làm thiện nguyện “quá rẻ”… Nhưng như anh nói: “Tôi không làm vì đánh bóng tên tuổi. Tôi chỉ đang sống đúng với niềm tin rằng: Nghề tử tế sẽ mang lại giá trị thật.”

15% lợi nhuận hằng năm được anh Thanh trích cho các hoạt động thiện nguyện

Khát vọng tương lai

Đối với Nguyễn Hoài Thanh, cắt tóc không chỉ là công việc, mà là một sứ mệnh. Anh muốn đưa nghề cắt tóc ra thế giới, bằng sự chuyên nghiệp, cá tính, đậm bản sắc dân tộc. Từng cây kéo, từng chiếc tông đơ trong chuỗi Đông Tây đều mang trong đó một câu chuyện, một lát cắt của ký ức và văn hóa. Với Nguyễn Hoài Thanh, nghề cắt tóc không chỉ là mưu sinh, mà là văn hóa Việt cần được bảo tồn và lan tỏa.

Anh khẳng định: “Nghề truyền thống của mình không hề thua kém thế giới. Nếu làm tới nơi tới chốn, thế giới sẽ phải nhìn lại người Việt bằng ánh mắt khác.”

Không dừng lại ở việc xây dựng chuỗi tiệm cho người Việt, anh Thanh ấp ủ một kế hoạch 10 năm: Mở chuỗi tiệm tóc – nail tại châu Âu, vừa phục vụ khách quốc tế, vừa mang tinh hoa nghề Việt đến tận trời Tây.

Anh dự định đào tạo lao động bản xứ tại châu Âu, đồng thời đưa thợ Việt sang làm việc, “xuất khẩu” nghề thủ công truyền thống một cách bền vững và chuyên nghiệp.

Đây không chỉ là giấc mơ cá nhân, mà là cách anh hiện thực hóa khát vọng đưa nghề cắt tóc Việt từ phố nhỏ Sài Gòn vươn đến đại lộ quốc tế.