"Anh Tạ Minh Tâm đưa chúng tôi đến nhìn gương mặt chị lần cuối, anh gọi chị: 'Em ơi, em ơi!'"

"Anh Tâm là người nghệ sĩ luôn xuất hiện với giọng hát đầy nội lực trên sân khấu, hôm nay chỉ còn lại dáng vẻ của một người chồng vừa mất đi người bạn đời gắn bó với mình", đạo diễn Thanh Hải chia sẻ.

Sự ra đi của nghệ sĩ Bạch Vân ở tuổi 64 không chỉ để lại niềm tiếc thương trong lòng gia đình, bạn bè mà còn khiến nhiều thế hệ nghệ sĩ sân khấu TP.HCM bàng hoàng. Trong không gian lặng lẽ của tang lễ, hình ảnh NSND Tạ Minh Tâm nghẹn ngào bên người vợ gắn bó hơn 40 năm đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Đại diễn Thanh Hải đến viếng tang lễ nghệ sĩ Bạch Vân

Đạo diễn Thanh Hiệp , người có mặt trong lễ viếng, đã chia sẻ những dòng đầy xúc động về khoảnh khắc tiễn biệt người đồng nghiệp tài hoa. Anh viết: "Trưa nay đến tiễn biệt nghệ sĩ Bạch Vân, tôi đã nghĩ rất nhiều về sự vô thường của đời người. Trước di ảnh của chị, nhìn nụ cười hiền hậu giữa những vòng hoa trắng, mọi ký ức về một nữ diễn viên tài năng của sân khấu kịch thập niên 1980 lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nghệ sĩ Bạch Vân đã khép lại cuộc đời ở tuổi 64 sau thời gian lâm bệnh. Với nhiều khán giả hôm nay, tên tuổi chị có thể gắn với hình ảnh người bạn đời của NSND Tạ Minh Tâm. Nhưng với những người từng theo dõi sân khấu TP.HCM nhiều thập niên trước, chị từng là một gương mặt đầy triển vọng của Đoàn kịch Kim Cương, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng của sân khấu phía Nam.

Đến viếng chị, tôi gặp nhiều đồng nghiệp thân thiết như đạo diễn Hoa Hạ, đạo diễn Lê Mỹ Phượng cùng đông đảo đồng nghiệp của anh Tạ Minh Tâm. Sau khi thắp hương - anh Tạ Minh Tâm đưa chúng tôi đến bên quan tài để nhìn gương mặt chị lần cuối. Nghe anh gọi: 'Em ơi, em ơi! Thanh Hiệp đến nè'; 'Em ơi, em ơi! Chị Hoa Hạ đến nè', chúng tôi đều xúc động.

NSND Tạ Minh Tâm buồn bã khi phải tiễn biệt người vợ tào khang

Anh Tâm là người nghệ sĩ luôn xuất hiện với giọng hát đầy nội lực trên sân khấu, hôm nay chỉ còn lại dáng vẻ của một người chồng vừa mất đi người bạn đời gắn bó với mình.

Tôi nhớ đến dòng chia sẻ ngắn ngủi mà anh dành cho vợ: 'Người yêu, bạn đời tảo tần, thủy chung của tôi'. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ gói ghém hơn bốn mươi năm đồng hành, yêu thương và hy sinh.

Tôi từng có nhiều dịp xem nghệ sĩ Bạch Vân biểu diễn từ những năm sân khấu kịch thành phố đang ở thời kỳ rực rỡ. Chị được đào tạo từ Trường Nghệ thuật Sân khấu II và sớm đầu quân về Đoàn kịch Kim Cương, nơi chị cùng thế hệ với chị Bích Lan (con gái thứ bảy của nhạc sĩ Bắc Sơn), Phương Dung (Tào Thị), Minh Hạnh, Thùy Chinh (vợ nhạc sĩ Vũ Hoàng)...

Bất kể đảm nhận vai chính hay vai phụ, chị đều diễn bằng sự chân thật và kỹ lưỡng. Tôi vẫn luôn nhớ hình ảnh cô gái gặp nạn giữa cơn bão được lực lượng thanh niên xung phong cứu trong vở 'Bão biển'. Đó là một vai diễn không quá lớn nhưng đủ để thấy khả năng diễn xuất giàu cảm xúc, nội tâm sâu sắc và sự biến hóa của chị.

Chính những vai diễn như thế đã giúp khán giả nhớ đến Bạch Vân và kỳ vọng chị sẽ tỏa sáng trên sân khấu của Đoàn kịch Kim Cương thời bấy giờ.

Vợ chồng NSND Tạ Minh Tâm - nghệ sĩ Bạch Vân có hôn nhân đẹp, bền bỉ suốt 40 năm

Thế nhưng, điều làm tôi kính trọng chị hơn lại nằm ở những năm tháng chị chấp nhận lui về hậu phương để lo cho anh Tâm, chị rời xa ánh đèn sân khấu để chăm sóc gia đình, giúp chồng vững tâm phát triển sự nghiệp. Một người tiếp tục cất cao tiếng hát, một người lặng lẽ giữ gìn mái ấm. Đó là sự lựa chọn không dễ dàng đối với một nữ diễn viên đang ở độ chín của nghề.

Câu chuyện tình yêu của anh chị cũng đẹp như một vở kịch nhiều cảm xúc. Họ quen nhau từ thời còn là sinh viên sống trong cùng khu ký túc xá. Anh hát, chị diễn. Những ngày cùng đạp xe đi làm nghề, cùng vượt qua những năm tháng thiếu thốn để xây dựng gia đình, giờ đã trở thành những ký ức không thể nào quên.

NSND Tạ Minh Tâm từng tâm sự rằng anh luôn thấy mình may mắn khi có được người vợ như Bạch Vân, bởi họ đến với nhau bằng sự thấu hiểu và thủy chung chứ không phải sự bồng bột của tuổi trẻ. Hồi đó, anh chị còn ở chung cư Trần Hưng Đạo, tôi đến phỏng vấn anh, đều gặp chị và nghe chị kể về thời gian gắn bó với đoàn Kim Cương.

Xin cúi đầu tiễn biệt nghệ sĩ Bạch Vân. Mong chị thanh thản trở về cõi Phật sau một đời tận hiến. Và mong NSND Tạ Minh Tâm cùng hai người con sẽ sớm vơi đi nỗi đau mất mát, tiếp tục gìn giữ những ký ức đẹp về người phụ nữ đã dành trọn cuộc đời cho gia đình và cho tình yêu nghệ thuật".