“Anh sếp showbiz” và 2 ca sĩ ẩu đả kinh hoàng trong quán nhậu, vì tiếc chiếc đồng hồ đắt tiền mà bị đấm túi bụi vào mặt

Lee Sang Min là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất đình đám tại làng giải trí Hàn Quốc. Anh từng sáng lập đồng thời đảm nhận vị trí CEO công ty sản xuất Sangmind đứng đằng sau thành công của loạt nghệ sĩ như Baek Ji Young, Kim Ji Hyun,...

Tới chiều 4/3, tờ MK cho hay Lee Sang Min vừa làm khách mời trong talk show được phát sóng trên kênh YouTube của MC kiêm danh hài Shin Dong Yup. Tại đây, nam ca sĩ họ Lee gây xôn xao khi chia sẻ về lần anh tham gia vào vụ hỗn chiến cùng với 1 nhóm người lạ và bị đưa về đồn cảnh sát làm việc. Theo lời Lee Sang Min, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa diễn viên hài Nam Hee Suk (bạn thân của Lee Sang Min) và 1 nhóm thanh niên trong quán nhậu ven đường.

Khi biết chuyện Nam Hee Suk bị đám thanh niên trên hiếp đáp, Lee Sang Min cùng 2 ca sĩ Shin Jung Hwan và Tak Jae Hoon đã kéo sang tìm đám thanh niên để nói chuyện phải trái. Rồi đôi bên lao vào đánh nhau khốc liệt. Lee Sang Min nhớ lại thời khắc kinh hoàng: “Đối phương toàn là dân học Taekwondo, Judo và có người là dân đua thuyền Canoe. Tôi bị thương nặng vì cố bảo vệ chiếc đồng hồ đắt tiền. Mỗi lần thấy chiếc đồng hồ rơi xuống, tôi lại đều cố nhặt lên rồi bị đối phương nhân cơ hội đấm đá túi bụi vào mặt”.

Những chia sẻ của Lee Sang Min đã khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. Ảnh: Naver

Tak Jae Hoon giả vờ nằm im bất động trên sàn rồi nhân lúc mọi người không để ý đã chuồn khỏi hiện trường. Trong khi đó, 3 ngôi sao Lee Sang Min, Nam Hee Suk và Shin Jung Hwan đều bị dẫn giải về đồn cảnh sát Gangnam lập biên bản sau vụ hỗn chiến kinh hoàng.

Vụ ẩu đả trong quán nhậu đã khiến Lee Sang Min bị thương nặng vùng mặt và mất tới 8 tuần mới hồi phục. Vết thương nghiêm trọng tới mức nam ca sĩ phải dùng nẹp vít để cố định xương.

Hình ảnh chụp X-quang khuôn mặt của Lee Sang Min sau vụ ẩu đả trong quán nhậu đã khiến cả mạng xã hội xôn xao bàn tán. Ảnh: Nate

Ngoài Lee Sang Min, 2 ca sĩ Tak Jae Hoon và Shin Jung Hwan cũng tham gia vào vụ xô xát ở quán nhậu với đám thanh niên. Ảnh: Naver

Lee Sang Min ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách thành viên của nhóm nhạc Roo’ra. Không lâu sau khi ra mắt, Roo’ra đã gặt hái được những thành công vang dội, từng bước trở thành 1 huyền thoại của làng nhạc xứ kim chi với hàng loạt album ăn khách.

Bên cạnh việc ca hát, Lee Sang Min còn tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc và từng làm chủ 1 công ty giải trí tại Hàn Quốc. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn tích cực góp mặt trên các show giải trí với nhiều vai trò khác nhau.