Anh rể khoe thu nhập 50 triệu/tháng, tôi ném cái áo chị gái hay mặc ai ngờ anh thú nhận tất cả

Đáng nói, anh rể còn yêu cầu chị gửi 3 triệu đồng về quê cho bố mẹ anh mỗi tháng.

Từ ngày chị gái lấy chồng, cuộc sống của chị thay đổi hoàn toàn. Trước kia, chị từng thoải mái mua những đôi giày hay chiếc túi vài triệu đồng. Nhưng sau khi có con, đến chiếc áo vài trăm nghìn chị cũng phải cân nhắc mãi. Có lúc hết tiền mua sữa cho cháu, chị còn đem túi xách, giày dép và đồng hồ hàng hiệu đi thanh lý.

Anh rể tôi làm điện nước, thường nhận công trình nhà ở và xưởng sản xuất. Mỗi tháng, anh chỉ đưa cho chị 8 triệu đồng, trong khi chị có thu nhập khoảng 12 triệu. Hai khoản tiền phải lo tiền nhà, ăn uống, điện nước, sữa bỉm và đủ thứ chi phí cho con nên tháng nào chị cũng chật vật. Đáng nói, anh rể còn yêu cầu chị gửi 3 triệu đồng về quê cho bố mẹ anh mỗi tháng.

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Thương chị và xót cháu, thời gian đầu tôi thường lén cho tiền hoặc mua sữa bỉm. Nhưng sau đó tôi dần bực mình khi thấy anh rể lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, gặp ai cũng khoe công trình nhiều, thu nhập cao. Trong khi đó, chị tôi phải vay tiền đồng nghiệp mỗi khi cuối tháng thiếu trước hụt sau.

Chị thường than thở với bố mẹ. Con ốm, anh rể trách chị không biết chăm con. Cuối tháng hết tiền, anh lại bắt chị vay tiền để gửi về quê lo đám giỗ. Mỗi lần chị hỏi tiền bạc, anh nổi nóng. Bố mẹ tôi thương con gái nhưng cũng không biết can thiệp thế nào.

Mọi chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật con gái tôi. Vợ chồng chị đến dự, tặng cháu một chiếc đồng hồ khoảng 200 nghìn đồng. Trong bữa ăn, anh rể liên tục kể mình có quá nhiều công trình, phải từ chối bớt vì không làm xuể. Anh còn khoe cuối tháng kiếm hơn 50 triệu đồng và than rằng đi làm rất vất vả.

Sau đó, anh quay sang trách chị không biết chăm sóc chồng, nói anh đi làm về mệt mà vợ chỉ biết hỏi tiền, chẳng bao giờ chuẩn bị nước nóng hay quan tâm anh.

Nghe đến đó, tôi không nhịn được. Tôi lấy chiếc áo của chị đặt trước mặt anh rồi hỏi: “Anh kiếm 50 triệu một tháng mà chị tôi phải mặc chiếc áo này, mỗi tháng chỉ nhận 8 triệu, lại còn phải vay tiền để lo sữa bỉm và gửi về nhà chồng sao?”.

Trước áp lực của bố mẹ vợ, anh rể im lặng rất lâu rồi cuối cùng thú nhận sự thật khiến cả nhà sững sờ. Hóa ra anh đã thất nghiệp hơn một năm, hiện chỉ làm bán thời gian với thu nhập bấp bênh. Vì sĩ diện, anh dựng chuyện mình có nhiều công trình và kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Tối hôm đó, chị gọi cho tôi, trách tôi khiến chồng mất mặt trước nhà vợ. Anh rể cũng không muốn về nhà ngoại nữa. Bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra mình đã quá nóng vội khi chưa tìm hiểu kỹ đã làm mọi chuyện trở nên căng thẳng.

Anh rể sai vì giấu vợ chuyện thất nghiệp và để cả gia đình sống trong cảnh thiếu thốn. Nhưng sự sĩ diện của anh có lẽ cũng bắt nguồn từ áp lực khi không còn đủ khả năng kiếm tiền như trước. Điều chị gái tôi cần lúc này không chỉ là tiền, mà là một người chồng dám nói thật và cùng vợ tìm cách giải quyết khó khăn. Có phải tôi đã phá vỡ gia đình anh chị vì sự hiếu thắng của mình không?