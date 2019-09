Anh rể 'hờ' khai chỉ chụp ảnh mông em vợ, viện kiểm sát bác

Mới đây, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuẩn bị hồ sơ chuyển sang tòa cùng cấp để xét xử ông Lê Phú Cự (SN 1968) để truy tố về tội hiếp dâm.

VKS cáo buộc ông Cự theo khoản 1 Điều 111 BLHS có khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù. Bị can Cự đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa.

Trước đó, các cơ quan tố tụng có sự không thống nhất việc có khởi tố, truy tố Cự hay không. Cụ thể, bốn tháng sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, sau đó là khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cự về tội hiếp dâm nhưng Cự bỏ trốn.

Bị can Lê Phú Cự .

Tiếp theo, VKSND quận 7 lại ra lệnh hủy bỏ quyết định khởi tố đối với Cự rồi đình chỉ điều tra. Gần hai năm sau, vụ án được phục hồi điều tra. Do người bị hại có quốc tịch Mỹ nên ngày 6-6-2017, VKS quận chuyển vụ án lên cấp TP xử lý.

Hơn một năm sau, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cự. Tám tháng sau, VKSND TP.HCM phê chuẩn khi Cự đã bỏ trốn. Sau khi phát lệnh truy nã, công an bắt được Cự vào ngày 13-4-2019.

Vậy trên cơ sở nào mà nay VKS cho rằng đủ căn cứ để buộc tội Cự sau bốn năm xảy ra sự việc?

Theo cáo trạng, Cự có hành vi xâm hại tình dục khi chị T. đang nằm ngủ trên giường. Phát hiện bị đụng chạm vào người, chị T. thức dậy chống cự, la lên và bỏ chạy nhưng cửa phòng bị khóa.

Trong lúc giằng co, Cự dùng tay phải chấn cổ chị T. Chị T. chạy về phía cửa sổ đang mở để kêu cứu. Lúc này, anh Nguyễn Vỹ đang đứng trước cổng nên Cự kéo chị T. lại và nói anh Vỹ chờ Cự xuống mở cửa do nhà mất điện.

Trước khi ra khỏi phòng, Cự kéo chị T. ngồi trên giường, lấy ghế ngồi đối diện và đe doạ không được kể chuyện này với ai, nếu không sẽ tìm người giết hết cả nhà. Chị T. hoảng sợ nên đồng ý và Cự để chị đi xuống nhà dưới.

Chờ lâu, anh Vỹ tự leo cổng đi vào sân. Nhưng do hoảng sợ nên khi anh này hỏi chuyện, chị T. chỉ lắc đầu vào không nói được gì.

Sau đó, Cự lấy ô tô rời khỏi nhà. Sau khi mua vé bay về Mỹ, chị T. mới gọi điện thoại kể cho cha biết sự việc. Ngay sau đó, cha chị T. đến công an phường tố cáo. Và từ nước ngoài, chị T. sau đó cũng có đơn gửi về yêu cầu xử lý hình sự Cự.

Theo kết luận giám định, quần áo chị T. "có rải rác các tế bào bong thoái hóa, không thấy tinh trùng". Và giám định qua hình ảnh, tỉ lệ tổn thương cơ thể chị T. là 2%.

Tại cơ quan điều tra, Cự không thừa nhận hành vi. Cự khai do muốn chụp ảnh mông chị T. khi đang nằm ngủ và làm rơi điện thoại lên người chị. Cự muốn chồm người giữ điện thoại thì đầu trúng vào mông chị T. Chị T. xoay người lại thì đầu trúng vào vùng kín.

Theo VKS, căn cứ lời khai người bị hại phù hợp lời khai anh Vỹ khi phát hiện chị T. kêu cứu và những người liên quan sau khi xảy ra sự việc xác định nạn nhân tinh thần hoảng loạn và có dấu vết bầm nơi cổ phù hợp ảnh chị T. gửi cho CQĐT. Từ đó, cơ quan tố tụng quyết định khởi tố, truy tố.