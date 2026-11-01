Đẹp trai, ngoài lạnh trong nóng, cái tên này đang khiến cư dân mạng phát cuồng.

Giữa một Trại Giam Hạnh Phúc quy tụ nhiều nhân vật có cá tính đặc biệt, Thượng úy Tú của Ma Ran Đô bất ngờ trở thành cái tên khiến khán giả chú ý. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, phong thái điển trai trong bộ quân phục, nhân vật này còn khiến hội chị em thích thú bởi hình tượng quản ngục bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, đặc biệt là sự quan tâm dành cho Phúc (Tuấn Trần). Thậm chí, mối quan hệ giữa hai nhân vật còn được khán giả nhiệt tình chèo thuyền trên mạng xã hội.

Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Thượng úy Tú là cán bộ quản giáo có tính cách nghiêm túc, nguyên tắc. Anh không phải kiểu nhân vật thường xuyên thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, càng không dễ dàng bộc lộ sự thân thiết với những người xung quanh. Thế nhưng, kể từ khi gặp Phúc, khán giả dần nhận ra một khía cạnh khác của người quản ngục này.

Mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu từ một tình huống khá đặc biệt. Trong lần đầu gặp gỡ, Phúc đã lao ra chắn đòn tấn công của Long Đầu Bò cho Tú. Hành động ấy phần nào khiến người quản giáo nhìn nhận Phúc bằng một ánh mắt khác. Sau đó, qua quá trình tiếp xúc, Tú dần nhận ra người tù nhân trước mặt mình không đơn thuần là một người từng gây ra tội ác. Phúc chăm chỉ, có ý chí cải tạo, luôn mong muốn làm lại cuộc đời và đặc biệt vẫn giữ được sự tử tế với những người xung quanh, kể cả những tử tù.

Quản ngục Tú dần thay đổi vì sự xuất hiện của Phúc

Chính sự lương thiện có phần ngây ngô nhưng chân thành ấy dần khiến Phúc cảm hóa được những người trong buồng giam số 9. Và Tú cũng không nằm ngoài số đó. Từ một quản giáo nghiêm khắc, anh bắt đầu dành cho Phúc và các phạm nhân buồng 9 sự quan tâm đặc biệt, âm thầm dõi theo những thay đổi của buồng giam và đôi khi cũng bị cuốn vào những cuộc trò chuyện, tình huống hài hước của nhóm phạm nhân.

Điều thú vị là Tú không cần phải nói ra quá nhiều để khán giả hiểu được mình đang nghĩ gì. Có những khoảnh khắc anh chỉ đứng nhìn Phúc và các thành viên buồng giam số 9 trò chuyện vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Một biểu cảm rất nhỏ, nhưng đủ để người xem nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật. Từ chỗ chỉ làm tròn trách nhiệm của một người quản giáo, Tú dường như đã thực sự quan tâm đến những con người phía sau song sắt.

Đây cũng chính là điểm khiến nhân vật được yêu thích. Trên mạng xã hội, không ít khán giả hài hước gọi Tú là hình mẫu quản ngục trong mơ, vừa đẹp trai, phong độ, vừa có công việc ổn định, lại mang dáng vẻ của một người đàn ông có điều kiện. Đặc biệt, phân cảnh Tú xuất hiện ngoài đời thường, không mặc quân phục mà diện trang phục bảnh bao, đi xe máy xịn, càng khiến hội chị em có thêm cơ sở để tưởng tượng về gia thế của nhân vật. Tất nhiên, chuyện nhà giàu hay không vẫn là suy đoán vui của khán giả, nhưng sức hút của Thượng úy Tú thì hoàn toàn có thật.

Đảm nhận Thượng úy Tú là Ma Ran Đô, nam diễn viên đang có một hành trình đáng chú ý tại màn ảnh rộng Việt Nam. Trước khi được biết đến rộng rãi với tư cách diễn viên điện ảnh, anh từng hoạt động với vai trò người mẫu, góp mặt trong một số MV ca nhạc như Tình Nào Không Như Tình Đầu của Trung Quân hay Sau Lưng Anh Có Ai Kìa của Thiều Bảo Trâm.

Năm 2025 có thể xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Ma Ran Đô khi anh liên tiếp xuất hiện trong ba bộ phim ăn khách: Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương. Đáng chú ý, cả ba tác phẩm đều đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng, đưa nam diễn viên trở thành gương mặt có duyên với những dự án trăm tỷ của điện ảnh Việt. Trong đó, Nụ Hôn Bạc Tỷ giúp Ma Ran Đô được đông đảo khán giả biết đến hơn với hình tượng thiếu gia Tú Henry, còn Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương tiếp tục mang đến những màu sắc diễn xuất khác biệt.

Tuy nhiên, nếu những vai diễn trước đây phần nào khai thác ngoại hình sáng, vẻ trẻ trung và năng lượng có phần hướng ngoại của Ma Ran Đô, Thượng úy Tú lại là một thử thách khác. Nhân vật đòi hỏi sự tiết chế, nghiêm nghị và khả năng diễn xuất bằng ánh mắt, biểu cảm thay vì những hành động hay lời thoại quá nhiều.

Tú không phải một nhân vật có quá nhiều phân đoạn bộc lộ cảm xúc dữ dội. Anh thường xuất hiện với gương mặt lạnh, phong thái điềm tĩnh, đôi khi tạo cảm giác khó gần. Những lần hiếm hoi Tú để lộ cảm xúc thật đều có liên quan đến an nguy của phạm nhân Phúc. Thế nhưng, Ma Ran Đô vẫn tìm ra được cách diễn xuất đẻ khán giả nhìn thấy sự ấm áp bên trong nhân vật. Đó có thể chỉ là một ánh mắt dõi các phạm nhân đang thay đổi, một nụ cười lén khi chứng kiến buồng giam số 9 vui vẻ hay thái độ quan tâm được thể hiện qua những hành động tưởng chừng rất bình thường.

Không cần biến Tú thành một người quản giáo lúc nào cũng dịu dàng, Ma Ran Đô vẫn tạo ra được sức hút riêng cho nhân vật bằng chính sự đối lập ấy. Một người đàn ông nghiêm khắc nhưng không vô cảm, lạnh lùng nhưng vẫn biết rung động trước lòng tốt. Và có lẽ, đây cũng là lý do khiến Thượng úy Tú trở thành một trong những nhân vật được khán giả yêu thích sau khi Trại Giam Hạnh Phúc ra rạp.