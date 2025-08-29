Anh phát triển tên lửa đạn đạo trong thời gian ngắn kỷ lục

Thông báo tương ứng đã được đăng trong mục Contracts Finder trên cổng thông tin chính thức của chính phủ Anh.

Bộ Quốc phòng Anh đã công bố việc mở giai đoạn "đưa ra đề xuất sớm" để phát triển một tên lửa đạn đạo trên bộ tiết kiệm chi phí, có thể triển khai từ bệ phóng di động và có khả năng bắn trúng mục tiêu theo tọa độ đã lập trình.

Tên lửa có tầm bắn hơn 600 km phải mang theo khoảng 300 kg thuốc nổ, nghĩa là trọng lượng của đầu đạn đầy đủ có thể đạt ít nhất 400 - 500 kg.

Tên lửa này sẽ có quỹ đạo gần giống đạn đạo, nghĩa là nó sẽ cơ động ở giai đoạn cuối của chuyến bay, đảm bảo bắn trúng mục tiêu một cách chính xác với vòng tròn sai số không quá 5 mét.

Hệ thống định vị phải hoạt động ổn định trong "môi trường điện từ phức tạp", ngay cả khi không có hệ thống định vị vệ tinh hoặc tín hiệu thay thế bằng hệ thống tác chiến điện tử.

Các nhà phát triển cũng chỉ ra yêu cầu về khả năng giảm nguy cơ bị phát hiện của sản phẩm, điều này có nghĩa là cần phải sử dụng công nghệ tàng hình trước radar và hồng ngoại.

Bệ phóng phải mang tối thiểu 2 tên lửa đạn đạo và có khả năng "phóng an toàn trong điều kiện đe dọa chiến thuật cao" toàn bộ cơ số đạn trong vòng 15 phút sau khi dừng tại tuyến bắn. Sau khi phóng, xe tự hành và kíp lái phải có khả năng nhanh chóng rời khỏi khu vực trong vòng 5 phút.

Hệ thống tên lửa M270 của Anh có khả năng mang theo 2 tên lửa đạn đạo ATACMS.

Bộ Quốc phòng Anh cũng tuyên bố rằng "dự án sẽ ưu tiên khả năng mở rộng hơn là các giải pháp hoàn hảo" , điều này cho thấy rõ ràng quá trình sản xuất hàng loạt và tốc độ giao hàng được coi trọng hơn là tạo ra một sản phẩm quá phức tạp hoặc đắt tiền.

Chi phí dự kiến cho một tên lửa đơn lẻ không được vượt quá 500.000 bảng Anh (675.000 đô la Mỹ), chưa bao gồm đầu đạn, bệ phóng và mọi chi phí phát triển.

Có tính đến hợp đồng tiềm năng trong tương lai, hoạt động sản xuất phải đảm bảo tạo ta ít nhất 10 đơn vị mỗi tháng với khả năng mở rộng quy mô hơn nữa.

Bộ Quốc phòng Anh dự định xác định các giải pháp tiềm năng trong vòng 9 - 12 tháng và cung cấp ít nhất 5 nguyên mẫu hoàn chỉnh để thử nghiệm. Lý tưởng nhất, đây nên là những phương án sử dụng công nghệ không bị hạn chế thương mại bởi các chính phủ nước ngoài.

Nghĩa là nếu phản hồi tích cực, kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào cuối năm 2025, dẫn đến việc bắn thử nghiệm sớm nhất là đầu vào năm 2026.