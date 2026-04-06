HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Anh nông dân SN 1990 hốt hoảng bắt gặp 'vị khách' chứa chất kịch độc trong vườn: Công an lập tức xuất hiện gây ngỡ ngàng

Nam An |

Anh Phan Thanh Tuyên (sinh năm 1990, Lâm Đồng) đã phát hiện và chủ động giao nộp một cá thể rắn hổ chúa quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Công an xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng (thuộc tỉnh Đắk Nông trước đây) cho biết, đơn vị đã phối hợp thả một con rắn hổ mang chúa do người dân tự nguyện giao nộp về lại môi trường tự nhiên.

Hình ảnh con rắn hổ mang chúa bò vào nhà rẫy của người dân

Theo đó, ngày 02/4, anh Phan Thanh Tuyên (sinh năm 1990, trú tại bon Ja Răh, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng) trong lúc ở nhà rẫy tại khu vực bờ đập thủy lợi Đăk Mhang, anh phát hiện một cá thể rắn hổ chúa bò vào khu vực sinh hoạt. 

Nhận thức được đây là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm nhóm IB cần được bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, anh đã chủ động liên hệ và giao nộp cá thể rắn cho Công an xã.

Lực lượng chức năng phối hợp thả một con rắn hổ mang chúa do người dân tự nguyện giao nộp về lại môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Nâm Nung đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quảng Phú tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng của cá thể rắn và nhanh chóng thả về môi trường tự nhiên. Việc làm này không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực mà còn góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Hành động của anh Phan Thanh Tuyên là một tấm gương tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần chấp hành pháp luật và ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng. Qua đó, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, không săn bắt, mua bán hay tàng trữ trái phép động vật hoang dã; khi phát hiện các loài quý hiếm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng; đồng thời chung tay gìn giữ môi trường sống và hệ sinh thái tự nhiên.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

01:12
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

01:02
Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại