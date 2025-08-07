Ảnh nét căng: Tuyển thủ Việt Nam cưới hotgirl ngân hàng, chồng Đỗ Mỹ Linh, Quang Hải, Duy Mạnh nô nức dự cưới

Tối 6/8, tiền đạo ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Tùng nhận về nhiều sự chú ý khi tung bộ ảnh nét căng, tràn đầy hạnh phúc trong lễ cưới của anh và bà xã Vũ Hoàng Yến. Trong ảnh, Văn Tùng diện vest bảnh bao, tay trong tay cùng cô dâu xinh đẹp trong tà váy cưới trắng tinh khôi, thiết kế trễ vai khoe khéo vóc dáng mảnh mai, dung nhan ưa nhìn.

Đám cưới của Văn Tùng và Hoàng Yến diễn ra vào hôm 3/8 với sự góp mặt của những gương mặt đình đám giới bóng đá Việt và các đồng đội ở CLB Hà Nội. Nổi bật là doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch Hà Nội FC, chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Những tuyển thủ đình đám như Thành Lương, Quang Hải, Duy Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải, Tiến Dũng, Văn Trường,... cũng góp mặt trong không khí vô cùng vui vẻ, rộn ràng. Các cầu thủ còn cầm mic hát tặng cô dâu, chú rể.

Chủ tịch Hà Nội FC - Đỗ Vinh Quang đến dự đám cưới Văn Tùng - Hoàng Yến

Duy Mạnh dẫn con trai Duy Mạnh cũng đến chúc mừng đàn em thân thiết

Hội cầu thủ check-in cùng cô dâu chú rể sau buổi tiệc cưới linh đình

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng hiện thuộc biên chế CLB Hà Nội. Anh sinh năm 2001, sở hữu chiều cao 1m80, ngoại hình điển trai và phong cách thi đấu năng nổ. Ngoài sân cỏ, nam tiền đạo gây chú ý với chuyện tình lãng mạn cùng bạn gái xinh đẹp.

Vũ Hoàng Yến, vợ mới cưới của Văn Tùng, sinh năm 2002, là cựu sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Hiện cô đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Cả hai được khen ngợi là "trai tài gái sắc", kín tiếng nhưng hạnh phúc suốt 3 năm hẹn hò. Cặp đôi lần đầu công khai chuyện hẹn hò vào đầu năm 2022. Giờ đây, sau hành trình yêu đương ngọt ngào, cả hai chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân, nhận được vô số lời chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ và dàn cầu thủ đình đám.