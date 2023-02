Ảnh nét căng trong lễ ăn hỏi của mỹ nhân chuyển giới Nong Poy, cô dâu nói gì mà khiến chú rể “rụng tim”

Vào ngày 17/2, mạng xã hội Thái Lan bùng nổ với loạt tin tức về lễ ăn hỏi của mỹ nhân chuyển giới Nong Poy và doanh nhân Oak Phakwa Hongyok. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Những hình ảnh nét căng trong ngày lễ được hai nhân vật chính chia sẻ vào chiều 17/2.

Đáng chú ý, trong lễ ăn hỏi, cô dâu mới Nong Poy và chú rể Oak Phakwa đã có dịp chia sẻ cảm xúc của mình về một nửa còn lại. Cả hai đều không giấu nổi niềm hạnh phúc khi sắp được về chung một nhà và cùng nhau bước sang trang mới của cuộc đời.

Nong Poy và vị hôn phu Oak Phakwa đã tổ chức lễ ăn hỏi vào sáng ngày 17/2

Cả hai chia sẻ về đối phương trong lễ ăn hỏi

Mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan bày tỏ suy nghĩ về vị hôn phu: "Nếu là lời những người khác nói, có thể Poy sẽ thấy nhạy cảm nhưng nếu anh Oak nói thì những lời nói đó đều có nguyên do. Nó khiến Poy hiểu ra rằng người đàn ông này chính là câu trả lời của cuộc đời mình".

Chưa dừng lại ở đó, Nong Poy còn dành nhiều lời có cánh khi nói về nửa kia, khiến anh xúc động nghẹn ngào: "Mấy ngày trước Poy vừa bảo với anh Oak rằng, mình thật may mắn, may mắn hơn cả cô gái được kết hôn với chàng hoàng tử. Poy may mắn khi được anh Oak yêu. Những việc anh ấy đã làm cho Poy khiến Poy nghĩ rằng dù còn sống hay ra đi cũng không hối tiếc vì được sinh ra trên đời này".

Đáp lại những lời chia sẻ chân thành của Nong Poy, doanh nhân điển trai Oak Phakwa cũng hứa sẽ luôn yêu và chăm sóc cô đến cuối cuộc đời. Tình yêu ấm áp của cả hai đã khiến những vị khách có mặt trong lễ ăn hỏi đều vô cùng cảm động.

Nong Poy và vị hôn phu dành cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng và tươi cười rạng rỡ trong suốt khoảng thời gian diễn ra buổi lễ

Một số bức ảnh khác trong lễ ăn hỏi hot nhất showbiz Thái ngày hôm nay

Nguồn: Teenee