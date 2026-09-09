Anh muốn khôi phục quan hệ với Trung Quốc lên mức ‘cao nhất lịch sử’

Trong cuộc điện đàm chính thức đầu tiên với Thủ tướng Andy Burnham, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Anh - hai “cường quốc công nghệ”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Anh Andy Burnham

Tân Hoa xã đưa tin, ông Tập chúc mừng ông Burnham được bổ nhiệm làm thủ tướng, nhấn mạnh rằng những lợi ích chung giữa Trung Quốc và Anh lớn hơn khác biệt về hệ thống xã hội.

“Hai bên cần tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, vượt qua những khác biệt, tìm kiếm điểm chung trong khi bảo lưu những khác biệt, đồng thời mở rộng hợp tác cùng có lợi”, Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Cả Trung Quốc và Anh đều là những cường quốc công nghệ lớn, có nguồn lực dồi dào trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và thể thao. Hai nước nên duy trì cách tiếp cận cởi mở, hướng tới tương lai và tăng cường giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực”, ông Tập nói.

Chủ tịch Tập cũng kêu gọi Anh phối hợp với Trung Quốc, với tư cách hai nền kinh tế lớn và hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, đồng thời thúc đẩy “thế giới đa cực công bằng và có trật tự”.

Ông Burnham nhậm chức thủ tướng ngày 20/7, sau khi kế nhiệm ông Keir Starmer làm lãnh đạo Công đảng. Theo Tân Hoa xã, cuộc điện đàm ngày 8/9 diễn ra theo đề nghị của ông Burnham.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Burnham nói với ông Tập, rằng Anh sẵn sàng duy trì “tính liên tục trong chính sách với Trung Quốc”, xây dựng “quan hệ đối tác chiến lược ổn định và lâu dài”, duy trì các cuộc trao đổi cấp cao và “khôi phục quan hệ song phương lên mức cao nhất trong lịch sử”.

Thủ tướng Anh cũng đề cập đến vai trò của hai nước tại Liên Hợp Quốc: “Trong bối cảnh quốc tế hiện nay đầy biến động và phức tạp, với tư cách thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Anh và Trung Quốc nên thúc đẩy đối thoại để giải quyết các điểm nóng quốc tế, cùng nhau ứng phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, đồng thời phối hợp để duy trì ổn định và thịnh vượng toàn cầu”.

Thông cáo của Phố Downing về cuộc gặp cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của “hợp tác thực chất” trong việc thúc đẩy lợi ích của hai nước và giải quyết những thách thức chung trên toàn cầu.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Burnham đã nêu nhiều vấn đề mà hai bên có quan điểm khác biệt, như Hong Kong. Ông cũng cam kết sẽ trao đổi “thẳng thắn và mang tính xây dựng” về những vấn đề ảnh hưởng đến hai nước.

Anh bắt đầu tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc từ thời ông Starmer, sau giai đoạn quan hệ lạnh nhạt kéo dài vì nhiều vấn đề gây tranh cãi, như lệnh cấm tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia mạng lưới 5G.

Bắc Kinh cũng đã triển khai biện pháp đáp trả.

Tháng 1 năm nay, ông Starmer trở thành thủ tướng Anh đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ năm 2018, dẫn tới cam kết của hai bên sẽ xây dựng “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lâu dài và ổn định”.

Hai bên cũng nhất trí cắt giảm thuế với rượu whisky Scotch và ký kết hàng loạt thỏa thuận về thương mại và đầu tư.