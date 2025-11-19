Ánh mắt của Quang Linh Vlogs

Sáng ngày 19/11, cùng với các bị cáo khác, Quang Linh Vlogs (tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997) đã có mặt tại TAND TP.HCM trong phiên tòa xét xử về tội "Lừa dối khách hàng".

Tại phiên tòa này, Quang Linh Vlogs để lộ đôi mắt thâm quầng và mệt mỏi. Nam YouTuber liên tục cúi đầu, ánh mắt nặng trĩu, không nhìn thẳng. Thần sắc này hoàn toàn khác xa sự vui vẻ, linh hoạt của Quang Linh Vlogs khi xuất hiện ở các livestream và clip trong quá khứ.

Quang Linh Vlogs tại tòa ngày 19/11 (Ảnh: Viết Thanh)

Cận cảnh ánh mắt thất thần và thở dài của Quang Linh Vlogs (Clip: Di Anh)

Cũng tại phiên tòa sáng ngày 19/11/2025, Quang Linh để lộ sự mất bình tĩnh, không thể trả lời chính xác, liên tục thở dài. Khi được xét hỏi cụ thể hơn, tuy có tên trong nhóm cổ đông của Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt nhưng Quang Linh cho biết, bản thân không am hiểu về sản phẩm và bảng xét nghiệm và chỉ nghe thông tin từ các cổ đông khác. Bị cáo khai đã mời trợ lý và chị gái tham gia góp vốn, nhưng hai người này không tham gia bàn bạc, điều hành.

Quang Linh trả lời không được rành mạch khi được xét hỏi (Clip: Di Anh)

Khi được hỏi có nghe ai đưa ra ý tưởng phải quan tâm đến chất lượng không, Quang Linh đã chững lại. Quang Linh đã nộp 1,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, bao gồm phần trách nhiệm của mình và các bị cáo liên quan.

Thực tế, ánh mắt này của Quang Linh Vlogs đã xuất hiện thường trực trong năm 2025 - kể từ khi nam YouTuber vướng ồn ào sản phẩm kẹo KERA.

Tháng 4/2025, theo ANTV, tại cơ quan điều tra khi bị bắt tạm giam, Quang Linh Vlogs cũng cúi đầu, không nhìn thẳng vào ống kính.

Tại đây, bị can cho biết mình đã nhận thức những hành vi vi phạm pháp luật và muốn gửi lời xin lỗi đến những người tin tưởng mình mà mua sản phẩm. “Tôi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, muốn gửi lời xin lỗi tới những người tin tưởng mình mua sản phẩm” , Quang Linh Vlogs nói.

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can (Ảnh: VTV)

Trước đó, tháng 3/2025, theo Đời sống và Pháp luật, tại buổi gặp gỡ truyền thông tại Hà Nội, Quang Linh cũng để lộ sự mệt mỏi qua ánh mắt khi gửi lời xin lỗi khi đã thông tin không chính xác về sản phẩm kẹo rau KERA, khẳng định bản thân không nói sản phẩm KERA thay thế được cho rau.

Anh giải thích thêm về phát ngôn gây từng tranh cãi của mình: "Sản phẩm kẹo KERA chắc chắn không thể thay thế được rau rồi. Sản phẩm này bổ sung dinh dưỡng từ rau, khi mà chúng ta ăn rau với kẹo KERA sẽ bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Nó không thay thế được rau. Linh cũng chưa từng nói sản phẩm này có thể thay thế được rau trên MXH".

Ánh mắt thất thần của Quang Linh Vlogs hồi tháng 3/2025

Kết thúc phiên tòa buổi sáng ngày 19/11, Đại diện viện kiểm sát đã phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty cổ phần Asian Life.

Theo đó đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt: Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công: 3 năm - 4 năm tù; Nguyễn Thị Thái Hằng Phạm Quang Linh Nguyễn Thúc Thùy Tiên phạm tội lừa dối khách hàng: 2 năm - 2 năm 6 tháng tù.

(Tổng hợp)