Tờ báo Anh The Sun dẫn báo cáo của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Anh cho biết, Nga đang khôi phục một đơn vị bí mật có khả năng cắt cáp viễn thông và đường ống ngầm dưới biển nối Quần đảo của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland với thế giới bên ngoài.

Tài liệu này nhấn mạnh rằng Nga có thể cô lập hoàn toàn Anh trong trường hợp xảy ra xung đột, biến Vương quốc này thành một ốc đảo đúng nghĩa.

The Sun dẫn lời Giáo sư Kevin Rowlands thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Hải quân Hoàng gia phát biểu trước một ủy ban quốc hội rằng, đơn vị này đặc biệt này của Quân đội Nga có hơn 50 tàu, bao gồm cả tàu ngầm có khả năng lặn xuống độ sâu lên tới sáu nghìn mét.

Ông Kevin Rowlands nói thêm rằng, Nga có thể sử dụng tàu lặn ngầm không người lái dưới đáy biển và lực lượng phá hoại, bao gồm cả lính thủy đánh bộ, để thực hiện nhiệm vụ này.

Theo ấn phẩm của Anh, các nghị sĩ nước này đã “vô cùng kinh hoàng” khi nghe thấy những cảnh báo này. Họ chỉ trích Bộ Quốc phòng Anh “quá rụt rè” trong việc bảo vệ thông tin liên lạc dưới nước.

The Sun nhấn mạnh, đáp trả những lo ngại của các vị dân biểu Anh, Bộ Quốc phòng nước này đã cam kết sẽ tăng chi tiêu cho cái gọi là “các năng lực mới nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng hàng hải bằng các công nghệ tiên tiến”.

Cụ thể, điều này bao gồm việc lắp đặt các cảm biến dưới nước để nắm chắc tất cả các tình huống phát sinh dưới đáy biển và một loạt các biện pháp nhằm đối phó với tình huống bất trắc đã nêu ở trên.

Bình luận về động thái của Anh, giới truyền thông Nga lưu ý rằng, những phát biểu này có liên quan đến một làn sóng phản đối Nga mới, ở châu Âu, xuất phát từ hành động khiêu khích của phương Tây liên quan đến cáo buộc máy bay không người lái của Nga bay vào không phận Ba Lan.

Điều đáng chú ý là cả Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức chính quyền Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, Nga không có ý định gây chiến với Liên minh Bắc Đại Tây Dương, những cáo buộc vô căn cứ của giới chính khách và truyền thông châu Âu chỉ nhằm khoét sâu mâu thuẫn giữa hai bên.

Còn tờ báo Nga “Người đưa tin” (Reporter) thì nhận định, báo cáo của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Nghị viện Anh hoàn toàn phù hợp với chiến lược chống Nga của phương Tây và là công cụ tuyên truyền tìm cách biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự bằng cách cắt giảm các chương trình xã hội.