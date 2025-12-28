Vương quốc Anh đã lập kỷ lục về doanh thu xuất khẩu vũ khí trong suốt thời gian thống kê được ghi nhận kể từ năm 1983.

Cụ thể vào năm 2025, con số này đã vượt quá 20 tỷ bảng Anh (khoảng 27 tỷ đô la).

Thành tựu nói trên đã được Bộ Quốc phòng Anh ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh rằng việc xuất khẩu vũ khí như vậy sẽ hỗ trợ hơn 25.000 việc làm.

Tuy nhiên trang Defense Express lưu ý rằng đây không phải là việc trực tiếp nhận tiền vào ngân sách, mà đó là ký kết các thỏa thuận với số tiền tương ứng.

Đồng thời chỉ có hai bên đóng vai trò chính, chịu trách nhiệm cho 90% tổng số tiền.

Đặc biệt vào tháng 9 năm 2025, Vương quốc Anh đã ký một thỏa thuận trị giá 10 tỷ bảng Anh (khoảng 13,5 tỷ đô la Mỹ) với Na Uy để bán ít nhất 5 tàu khu trục Type 26 do BAE Systems chế tạo nhằm thay thế các tàu khu trục lớp Fridtjof Nansen. Chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2029.

Tàu khu trục Type 26 dành cho Hải quân Na Uy.

Hợp đồng lớn thứ hai là cung cấp máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon cho Thổ Nhĩ Kỳ, được ký kết vào tháng 10 năm nay.

Đồng thời Bộ Quốc phòng Anh lại một lần nữa thao túng số liệu trong thống kê của mình, vì họ cho rằng thương vụ trên "sẽ mang lại 8 tỷ bảng (khoảng 10,7 tỷ đô la) cho nền kinh tế Anh".

Nhưng giới truyền thông đã biết rằng giá trị thực của hợp đồng, do BAE Systems thực hiện là 5,4 tỷ bảng Anh (7,2 tỷ đô la).

Hơn nữa, bản thân các tiêm kích có giá 4,6 tỷ bảng Anh (6,13 tỷ đô la), và thêm 800 triệu bảng Anh (1 tỷ đô la) sẽ dành cho vũ khí. Cần bổ sung thêm rằng thời gian giao hàng của các chiến đấu cơ mới là từ năm 2030.

Một hợp đồng hàng không khác với Thổ Nhĩ Kỳ về việc xuất khẩu 12 máy bay vận tải C-130 với tổng giá trị hơn 550 triệu bảng Anh (khoảng 742 triệu đô la Mỹ) cũng được đề cập.

Bên cạnh đó là thương vụ xuất khẩu 18 xe hạng nhẹ Jackal 3 cho Cộng hòa Séc, mặc dù tuyên bố chính thức không nêu, nhưng được biết hợp đồng ký kết vào tháng 9 có giá trị khoảng 44 triệu đô la Mỹ.

Ngoài ra trong những năm tới, London dự kiến sẽ ký kết các hợp đồng xuất khẩu với số lượng lớn hơn nữa, đặc biệt là thông qua hợp tác trong liên minh AUKUS (Australia, Anh và Mỹ), trong đó Canberra dự kiến sẽ mua tàu ngầm tấn công hạt nhân SSN-AUKUS.