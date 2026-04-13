HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ảnh Katy Perry hẹn hò cựu thủ tướng Canada

Hà Trang |

Ngày 12/4, Katy Perry chia sẻ loạt ảnh trong chuyến tham dự lễ hội âm nhạc Coachella, tổ chức thường niên tại Indio, bang California (Mỹ). Bạn trai cô - cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau - xuất hiện, tay trong tay tình tứ cùng ngôi sao nhạc pop.

Trong một bức ảnh, cả hai nắm tay nhau dạo bước giữa đám đông. Trudeau diện trang phục đơn giản gồm quần jeans, áo phông trắng và đội mũ lưỡi trai ngược. Katy Perry chọn áo trắng ôm dáng kết hợp quần short, phối cùng ba lô mini màu đen, áo khoác len và boots cao cổ.

Ở khoảnh khắc khác, hai người ngồi cạnh nhau nghỉ ngơi, tỏ ra bất ngờ khi bị chụp hình. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng đăng tải một số video, trong đó Trudeau đứng phía sau cô khi cả hai cùng thưởng thức âm nhạc tại lễ hội.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Katy Perry hẹn hò cựu Thủ tướng Canada tại Coachella. Ảnh: Instagram.

Bên cạnh bạn trai, nhân vật thứ hai được Perry “ưu ái” trong loạt ảnh là ca sĩ Justin Bieber - nghệ sĩ biểu diễn chính tại lễ hội năm 2026. Cô chia sẻ mình đã cố gắng đứng gần sân khấu nhất có thể trong phần trình diễn của nam ca sĩ và đăng lại bức ảnh cũ chụp cùng anh để thể hiện sự ủng hộ.

Theo nguồn tin từ People hồi tháng 3, Katy Perry và Justin Trudeau đã duy trì mối quan hệ từ tháng 7/2025. Dù bận rộn và phải yêu xa, cả hai vẫn nỗ lực sắp xếp thời gian để gặp gỡ.

“Ưu tiên hàng đầu của họ là sự ổn định cho các con. Katy và Justin phải linh hoạt để giữ gìn mối quan hệ. Họ tranh thủ bên nhau mỗi khi có thời gian rảnh. Họ không ngại yêu xa", một nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nhấn mạnh cả hai nghiêm túc tìm hiểu và quyết tâm duy trì mối quan hệ, bất chấp thách thức về khoảng cách địa lý.

Tin hẹn hò giữa ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau rộ lên từ giữa năm 2025. Đến tháng 10/2025, cả hai được chụp lại ảnh xuất hiện trên du thuyền tại California, công khai nắm tay khi dự sinh nhật Perry ở Paris.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Cuối tháng 10, Perry gián tiếp xác nhận đang hẹn hò khi từ chối lời cầu hôn của một fan trong concert, nói rằng cô “đang hẹn hò với người khác”. Dịp Halloween, Trudeau tiếp tục khiến người hâm mộ liên tưởng đến Perry qua chi tiết hóa trang gợi nhắc màn trình diễn Left Shark nổi tiếng của cô.

Đầu tháng 12/2025, cặp đôi xuất hiện cùng nhau tại Nhật Bản, gặp cựu Thủ tướng Fumio Kishida và vợ ông. Trudeau đăng ảnh, gọi đây là buổi gặp gỡ thân tình, trong khi Perry cũng chia sẻ khoảnh khắc chung trên Instagram, cho thấy mối quan hệ ngày càng thoải mái và công khai hơn.

Mối quan hệ nảy sinh sau khi cả hai đã chia tay. Katy Perry kết thúc chuyện tình kéo dài 9 năm với Orlando Bloom, cặp sao có chung con gái Daisy. Đại diện của hai người cho biết họ ưu tiên nuôi dạy con, sự ổn định và tôn trọng lẫn nhau.

Về phía Trudeau, ông chia tay vợ là Sophie Grégoire Trudeau từ tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống và có ba con. Khi Perry vừa độc thân còn Trudeau đã trải qua hơn một năm sau ly hôn, cả hai dần nảy sinh tình cảm, mở ra mối quan hệ mới thu hút nhiều sự chú ý.

Xót xa trước bức ảnh có 3 nghệ sĩ tài năng đã qua đời: "Qua bên kia, anh Công Thành sẽ không cô đơn"
Tags

Katy Perry

cựu thủ tướng Canada

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại