Ảnh hưởng dịch Covid-19, doanh số bán ô tô quí I/2020 sụt giảm 33%

Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA), trong tháng 3/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 19,154 xe, tăng 8% so với tháng 1/2020 và giảm 41% so với tháng 2/2019.

Cụ thể, tháng vừa qua thị trường tiêu thụ 13.071 xe du lịch (tăng 5%); 5.711 xe thương mại (tăng 18%) và 372 xe chuyên dụng (tăng 12%) so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 11.878 xe, tăng 2% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.276 xe, tăng 22% so với tháng trước.

Nguồn: VAMA.

Xét tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 3/2020 giảm 33% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 35%; xe thương mại giảm 26% và xe chuyên dụng giảm 32% so với cùng kì năm ngoái. Tính đến hết tháng 3/2020, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 28% trong khi xe nhập khẩu giảm 39% so với cùng kì năm ngoái.

Doanh số của hầu hết các thành viên VAMA đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, Thaco tiêu thụ được 16.149 xe trong quý I (giảm 29% so với năm 2019), Toyota Việt Nam giảm 28%; Honda Việt Nam giảm 39%; Ford Việt Nam giảm 48%...

Trong tháng 3/2020, Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất tháng với 2.493 xe được bán ra thị trường, xếp thứ 2 và 3 đều là hai mẫu xe của Hyundai là Accent (1.543 xe) và Grand i10 (1.173 xe).

Theo ước tính của VAMA, doanh số bán hàng năm nay sẽ sụt giảm hơn 15% so với dự báo trước đó. Dịch vụ sửa chữa cũng sẽ ế ẩm khi lượng khách tìm đến đại lý sửa xe được dự đoán sẽ giảm 60-70%.