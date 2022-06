Ảnh hiếm khi không ở trên sân khấu của Ngọc Châu - tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Nhờ tự tin như vậy, cô đã giữ phong độ, ghi tên vào top 10 và top 3 thí sinh xuất sắc trong năm tập.Ngọc Châu còn vào top nhiều phần thi phụ: top 10 'Best English Skill' (Kỹ năng tiếng Anh tốt), top 10 'Best Body' (Hình thể đẹp nhất), top 10 'Best Catwalk' (Catwalk đẹp nhất), top 11 'Best Interview', top 10 'Best Face' (Gương mặt đẹp nhất), top 4' Người đẹp bản lĩnh', top 10 'Người đẹp tài năng'.