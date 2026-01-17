Anh em nghệ sĩ Việt bị ung thư: Người xạ trị 30 lần, người đã giai đoạn 4 di căn vào xương vẫn kiên cường

NSND Trần Hiếu và nhạc sĩ Trần Tiến đều là những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Thế nhưng, khi bước sang tuổi xế chiều, cả hai lại cùng phải đối mặt với căn bệnh ung thư nghiệt ngã.

Tháng 9/2025, NSND Trần Hiếu từng trải qua quãng thời gian điều trị kéo dài tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Ông được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 4, đã di căn vào xương, gây nhiễm trùng vùng hàm và phải nhập viện cấp cứu. Bên cạnh đó, tình trạng suy thận nặng khiến sức khỏe của nghệ sĩ suy kiệt nghiêm trọng.

Sau biến cố sức khỏe, hiện tình trạng của NSND Trần Hiếu đã có những chuyển biến tích cực. Gia đình cho biết ông đang dần phục hồi trí nhớ, tự tập đàn và cất tiếng hát mỗi khi học trò đến thăm. Dù đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, nam nghệ sĩ vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là vấn đề răng hàm bị xô lệch và cần thời gian để điều chỉnh, phục hồi.

Cuối tháng 9/2025, NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng ở hàm. Ảnh: Tổng hợp

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội, là một trong những giọng ca gạo cội của nền thanh nhạc Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp, ông từng công tác và biểu diễn tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương và Nhà hát Tuổi trẻ. Tên tuổi NSND Trần Hiếu gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh)…

Bên cạnh vai trò nghệ sĩ biểu diễn, NSND Trần Hiếu còn là một nhà sư phạm tận tâm, có đóng góp lớn cho công tác đào tạo thanh nhạc. Ông là người thầy của nhiều nghệ sĩ tài năng, góp phần định hình nên những tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam như cố NSND Y Moan, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn…

Sau biến cố sức khỏe, hiện tình trạng của NSND Trần Hiếu đã có những chuyển biến tích cực. Ảnh: Tổng hợp

Nhạc sĩ Trần Tiến là em trai của NSND Trần Hiếu. Tương tự anh trai, ông được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn 4 vào năm 2020. Nhạc sĩ Trần Tiến đã trải qua 30 lần xạ trị và từng bước hồi phục sức khỏe. Hiện nay, ông duy trì lịch tái khám định kỳ 6 tháng một lần tại TP.HCM để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Trong một chương trình, nhạc sĩ Trần Tiến từng chia sẻ: "Lúc phát hiện mình bị ung thư giai đoạn 4, tôi tái mặt đi. Có một cậu 40 hay 45 tuổi gì đó luôn xếp hàng trước tôi mỗi khi xạ trị. Đến mũi thứ 14, tôi hỏi cậu đó đâu rồi, bác sĩ bảo "không qua nổi".

Tôi xạ trị đến lần thứ 30. Đó là lần kinh khủng nhất, tôi gục hoàn toàn, không thể dậy được. Giây phút đó, tôi tự nói với mình: "Dậy đi, dậy đi, đừng hèn thế". Đầu tôi vang lên những lời nhạc đó. Tôi kéo laptop ra và viết".

Sau thời gian điều trị, tình trạng bệnh của ông đã được kiểm soát, các tế bào ung thư không còn phát triển. Ảnh: Tổng hợp

Trước khi mắc bệnh, nhạc sĩ Trần Tiến từng được xem là một trong những hiện tượng của âm nhạc Việt Nam giai đoạn thập niên 1980-2000, ghi dấu ấn sâu đậm với loạt ca khúc bất hủ như Mặt trời bé con, Tóc gió thôi bay, Giai điệu Tổ quốc, Quê nhà, Thành phố trẻ, Không gục ngã…