Thông tin từ TAND TP HCM xác nhận sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) và Phạm Xuân Tình (cựu Tổng giám đốc Công ty Asanzo) đã có đơn kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt.



Trước đó, ngày 17-9, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Asanzo.

Theo bản án, bị cáo Phạm Văn Tam (SN 1980) bị tuyên 4 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu", phạt 2 tỉ đồng về tội "Trốn thuế" và 100 triệu đồng tiền phạt bổ sung.

Bị cáo Phạm Xuân Tình (SN 1985) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế" cùng 50 triệu đồng tiền phạt bổ sung.

Hai bị cáo nghe toà tuyên án

So với mức án mà đại diện VKSND TP HCM đề nghị trước đó, bản án của HĐXX nhẹ hơn đáng kể.

Cụ thể, VKS từng đề nghị 10 - 12 năm tù đối với bị cáo Tam và 4 - 5 năm tù đối với bị cáo Tình. Đại diện VKS cho rằng các bị cáo là người đứng đầu doanh nghiệp nhưng vẫn cố ý phạm tội, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Đồng thời, VKS đánh giá không đủ căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ tích cực hợp tác cho bị cáo Tam, vì ông này phủ nhận hành vi buôn lậu ở giai đoạn đầu, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và nộp lại toàn bộ số tiền liên quan. Trên cơ sở đó, tòa quyết định tuyên mức án thấp hơn nhiều so với đề nghị của VKS.