Anh đình chỉ xây dựng 'siêu đại sứ quán' Trung Quốc vì nguy cơ gián điệp.

Kế hoạch xây dựng đại sứ quán Trung Quốc tại khu phức hợp Royal Mint Court lịch sử gần Tháp London đã được phê duyệt vào tháng 1/2026, ngay trước chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Keir Starmer. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Anh tới Bắc Kinh kể từ năm 2018.

Quyết định phê duyệt dự án được đưa ra nhằm cải thiện quan hệ với Trung Quốc, bất chấp những lo ngại từ các chính trị gia Anh và Mỹ, những người cảnh báo rằng tổ hợp công trình mới có thể được sử dụng làm căn cứ cho các hoạt động gián điệp.

Đồng thời các cơ quan tình báo Anh lúc đó tuyên bố những rủi ro tiềm tàng có thể được giảm thiểu.

Vụ kiện được Hiệp hội Cư dân Royal Mint Court (RMCRA) đệ trình lên Tòa án Tối cao London. RMCRA đại diện cho quyền lợi của các gia đình và doanh nghiệp sinh sống cũng như làm việc tại các khu nhà cho thuê trong tổ hợp này.

Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về các hoạt động gián điệp bị cáo buộc của Trung Quốc.

Đặc biệt, vào tháng 5, hai người mang hai quốc tịch Anh - Trung đã bị kết tội làm gián điệp và bị kết án tù vào tháng trước.

Hồi đầu tháng 1/2026, có thông tin cho rằng Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một cơ sở bí mật trong một "siêu đại sứ quán" mới, cách các đường cáp quang truyền tải dữ liệu mật từ trung tâm tài chính lớn nhất của London chưa đầy 2m.

Bản vẽ mặt bằng một phần của "siêu đại sứ quán" Trung Quốc với một phòng bí mật nằm cạnh các đường cáp quang.

Tổng cộng, dự án bao gồm việc xây dựng một mạng lưới ngầm gồm 208 phòng bí mật.

Theo bản vẽ, một trong những căn phòng bí mật sẽ nằm ngay cạnh các đường dây cáp truyền dữ liệu tài chính của London, cũng như lưu lượng email và internet của hàng triệu người dùng.

Trong số các phương pháp gián điệp khả thi, giới chuyên gia đề cập đến việc chuyển hướng đường dây cáp, lắp đặt thiết bị để chặn thu thông tin hoặc kết nối thiết bị đặc biệt trực tiếp với đường dây liên lạc.

Cần nhớ lại vào tháng 10/2025, báo chí đã phát hiện ra việc Trung Quốc có quyền truy cập vào thông tin mật cấp thấp và trung bình trên các máy chủ của Chính phủ Anh trong ít nhất 10 năm.

Hoạt động này liên quan đến tài liệu nội bộ việc hoạch định chính sách nhà nước, thư từ chính thức và điện tín ngoại giao cá nhân.