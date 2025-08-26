HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ảnh đẹp sáng nay: Các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 lội nước đẩy xe, dìu dân qua đoạn ngập sâu ở Hà Nội

PHẠM TRANG - ẢNH, CLIP: NHƯ HOÀN |

Giữa mưa lớn do hoàn lưu bão số 5 gây ngập ở Hà Nội, hình ảnh các chiến sĩ Quân đội ngâm mình trong nước, giúp dân qua chỗ ngập khiến nhiều người xúc động.

Clip: Các chiến sĩ giúp người dân dắt xe qua nước ngập

Ảnh đẹp sáng nay: Các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 lội nước đẩy xe, dìu dân qua đoạn ngập sâu ở Hà Nội- Ảnh 1.

Sáng 26/8, bão số 5 sau khi đổ bộ đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với hội tụ gió trên cao khiến nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Một số tuyến đường ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Ảnh đẹp sáng nay: Các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 lội nước đẩy xe, dìu dân qua đoạn ngập sâu ở Hà Nội- Ảnh 2.

Tại khu vực Mỹ Đình, nước ngập sâu đến quá nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện chết máy, di chuyển khó khăn

Ảnh đẹp sáng nay: Các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 lội nước đẩy xe, dìu dân qua đoạn ngập sâu ở Hà Nội- Ảnh 3.

Ảnh đẹp sáng nay: Các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 lội nước đẩy xe, dìu dân qua đoạn ngập sâu ở Hà Nội- Ảnh 4.

Ảnh đẹp sáng nay: Các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 lội nước đẩy xe, dìu dân qua đoạn ngập sâu ở Hà Nội- Ảnh 5.

Trong tình huống đó, những chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ A80 -nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) đã sẵn sàng hỗ trợ người dân

Ảnh đẹp sáng nay: Các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 lội nước đẩy xe, dìu dân qua đoạn ngập sâu ở Hà Nội- Ảnh 6.

Các anh không quản ngại ngâm mình trong làn nước ngập sâu, trực tiếp dìu từng người đi qua đoạn nguy hiểm, hoặc đẩy xe chết máy, giúp người dân di chuyển an toàn

Ảnh đẹp sáng nay: Các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 lội nước đẩy xe, dìu dân qua đoạn ngập sâu ở Hà Nội- Ảnh 7.

Ở những khu vực nước đã ngập quá đầu gối

Ảnh đẹp sáng nay: Các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 lội nước đẩy xe, dìu dân qua đoạn ngập sâu ở Hà Nội- Ảnh 8.

Ảnh đẹp sáng nay: Các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 lội nước đẩy xe, dìu dân qua đoạn ngập sâu ở Hà Nội- Ảnh 9.

Ảnh đẹp sáng nay: Các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 lội nước đẩy xe, dìu dân qua đoạn ngập sâu ở Hà Nội- Ảnh 10.

Ảnh đẹp sáng nay: Các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 lội nước đẩy xe, dìu dân qua đoạn ngập sâu ở Hà Nội- Ảnh 11.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, sáng 26-8, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 30-50mm, có nơi cao hơn. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố nội đô, với độ sâu phổ biến 20-40cm, có nơi sâu hơn. Thời gian ngập kéo dài 20-40 phút, song một số điểm có thể ngập lâu hơn. Đặc biệt, các tuyến phố thường xuyên xảy ra ngập, như: Trần Vũ, Cao Bá Quát (phường Ba Đình); Liễu Giai, Đội Cấn (phường Ngọc Hà); Phùng Hưng, Bát Đàn, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài (phường Hoàn Kiếm); Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng (phường Đống Đa); Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); Trường Chinh, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng (phường Kim Liên); Xuân Thủy, Cầu Giấy, Phạm Hùng (phường Cầu Giấy); Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công (phường Tây Hồ); Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân); Giải Phóng, Tân Mai, Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai); cùng nhiều tuyến phố khác thuộc các phường Long Biên, Hà Đông…

Ngoài khu vực nội thành, ngập úng cũng có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ngoại thành, như: Xuân Mai, Thường Tín, Đan Phượng, Đông Anh. Bên cạnh đó, cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất tại một số xã, phường thuộc khu vực Ba Vì, Sơn Tây.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn, cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở Hà Nội được xác định ở mức 1. Các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan và người dân cần chủ động phương án ứng phó, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn để bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt.


 

